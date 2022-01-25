Поліція затримала чоловіка, який погрожував вбити Злату Огнєвіч (фото, відео)

40-річний уродженець Черкаської області наразі проживає в Києві

У Києві правоохоронці затримала та повідомила про підозру чоловіку, який погрожував вбивством відомій українській співачці Златі Огнєвіч. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Чоловіком, який поргожував Златі Огнєвич смертю виявився 40-річний уродженець Черкаської області, який наразі проживає в Києві.

Співачка Злата Огнєвич звернулась із заявою про погрози до Печерського управління поліції.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

«Менш як за добу поліцейські встановили особу порушника, який тривалий час переслідував і висловлював погрози фізичної розправи потерпілій, та затримали його. За скоєне йому загрожує до двох років обмеження волі», – йдеться у повідомленні.

«Сьогодні, 25 січня, за силової підтримки спецпризначенців КОРДу, ми затримали правопорушника за місцем мешкання у порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України», – розповіли у пресслужбі.

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У ролику видно, як чоловік під'їхав до машини Огнєвіч і почав засипати її погрозами. Чоловік стверджував, що якщо ще раз побачить її на телевізорі, то вб'є.

Як раніше повідомлялося, українська співачка та героїня другого сезону реаліті-шоу Холостячка Злата Огнєвіч виклала в Instagram моторошне відео. На опублікованих кадрах вона показала чоловіка, який погрожував їй.