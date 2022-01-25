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    Поліція затримала чоловіка, який погрожував вбити Злату Огнєвіч (фото, відео)

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    Чоловік роками погрожував співачці - Поліція затримала чоловіка, який погрожував вбити Злату Огнєвіч (фото, відео)
    Чоловік роками погрожував співачці
    фото: пресслужба поліції

    40-річний уродженець Черкаської області наразі проживає в Києві

    У Києві правоохоронці затримала та повідомила про підозру чоловіку, який погрожував вбивством відомій українській співачці Златі Огнєвіч. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

    Чоловіком, який поргожував Златі Огнєвич смертю виявився 40-річний уродженець Черкаської області, який наразі проживає в Києві.

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    Поліція затримала чоловіка, який погрожував вбити Злату Огнєвіч (фото, відео)
    Поліція затримала чоловіка, який погрожував вбити Злату Огнєвіч (фото, відео)

    Співачка Злата Огнєвич звернулась із заявою про погрози до Печерського управління поліції.

    Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

    «Менш як за добу поліцейські встановили особу порушника, який тривалий час переслідував і висловлював погрози фізичної розправи потерпілій, та затримали його. За скоєне йому загрожує до двох років обмеження волі», – йдеться у повідомленні.

    «Сьогодні, 25 січня, за силової підтримки спецпризначенців КОРДу, ми затримали правопорушника за місцем мешкання у порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України», – розповіли у пресслужбі.

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    Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

    У ролику видно, як чоловік під'їхав до машини Огнєвіч і почав засипати її погрозами. Чоловік стверджував, що якщо ще раз побачить її на телевізорі, то вб'є.

    Як раніше повідомлялося, українська співачка та героїня другого сезону реаліті-шоу Холостячка Злата Огнєвіч виклала в Instagram моторошне відео. На опублікованих кадрах вона показала чоловіка, який погрожував їй.

    Теги: Київ поліція співачка Instagram
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    Поліція затримала чоловіка, який погрожував вбити Злату Огнєвіч (фото, відео)