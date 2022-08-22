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Вісім країн запустили «Київську ініціативу» для протидії РФ 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Вісім країн запустили «Київську ініціативу» для протидії РФ 
Київ має надійну підтримку, яка необхідна для перемоги 
Андрій Єрмак/Telegram

Україна та сусідні держави спільно протистоятимуть безпековим викликам

22 серпня стало відомо, що запрацювала «Київська ініціатива» – новий формат взаємодії, який започаткували разом із зовнішньополітичними радниками глав держав та урядів Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак. 
 
Ініціатива об’єднує безпосередніх сусідів і близьких партнерів України.

«Ми розглядаємо його як майданчик для обговорення спільних безпекових викликів для центрально-східноєвропейського регіону в умовах триваючої російської агресії проти України», – написав Єрмак.

Головне завдання «Київської ініцвативи» – посилити  координацію країн із питань регіональної безпеки та практичну співпрацю у протидії безпековим загрозам. У фокусі дискусій сьогодні були саме питання безпеки. Партнерів ознайомили із ситуацією на фронті, обговорили подальшу підтримку зусиль України у протидії агресії РФ. Йдеться про підтримку військову, політичну, гуманітарну і фінансову, щоб прискорити перемогу України у війні.

«Обговорили необхідність подальшого посилення санкційного тиску на агресора з тим, щоб позбавити Кремль спроможності продовжувати війну проти України. Очікуємо, що вже ближчим часом на рівні ЄС розпочнеться робота над восьмим пакетом санкцій проти Росії. Наші партнери єдині в тому, що відновлення суверенітету і територіальної цілісності України критично важливе для безпеки регіону і Європи в цілому. Ми предметно обговорили співпрацю з нашими партнерами на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції України», – розповів глава Офісу президента.

За словами Єрмака, сьогоднішня зустріч у колі друзів показала, що Київ має надійну підтримку, яка необхідна для перемоги, встановлення миру та повоєнного відновлення України.

«Розраховуємо на подальший плідний діалог у рамках «Київської ініціативи», – повідомив Єрмак. 

До слова, 24 серпня польське головування в ОБСЄ у відповідь на звернення Постійного представництва України проведе спеціальне засідання ОБСЄ для обговорення триваючої агресивної війни РФ проти України.

Тим часом Росія запросила проведення 23 серпня термінового засідання Радбезу ООН «щодо ситуації навколо Запорізької АЕС», аби інформаційно перебити заплановане на 24 серпня обговорення наслідків російської агресії проти України. 

Теги: Угорщина ЄС Польща Латвія Україна Словаччина Литва Румунія Естонія

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