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    Київське метро відновило роботу після затримання «мінера» мосту

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    Через&nbsp;&laquo;мінера&raquo; міст Метро було перекрито, і&nbsp;<span lang="UK">червона лінія підземки працювала з обмеженнями</span> - Київське метро відновило роботу після затримання «мінера» мосту
    Через «мінера» міст Метро було перекрито, і червона лінія підземки працювала з обмеженнями
    Фото: Нацполіція

    Потяги на червоній лінії метро рухаються у звичайному режимі

    Станом на 16 годину всі станції київського метро відновили роботу і працюють у звичайному режимі.

    Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Раніше метрополітен повідомляв, що «з технічних причин червона лінія працює від станції «Академмістечко» до станції «Хрещатик» та від станції «Лісова» до станції «Дарниця».

    Нагадаємо, 1 червня невідомий повідомив про замінування мосту Метро в Києві.

    На місці події перебували слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичної поліції Андрія Крищенка.

    У столиці було введено спеціальну поліцейську операцію

    До мосту прибули прибули спецпризначенці і пригнали бронетранспортер.

    У соцмережі з'явилося фото «мінувальника».

    О 15:20 правоохоронці затримали зловмисника.

    Національна поліція України Київ метро замінування міст
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