Київські енергетики назвали будинки з найбільшою заборгованістю за тепло

Борги киян складають понад чотири мільярди гривень, пʼять відсотків мешканців не платять за тепло системно

Загальна сума боргів за гарячу воду та спожите тепло, накопичених киянами, становить майже 4,2 млрд. Як повідомляє Комунальне підприємство «Київтеплоенерго», більша частина боргу припадає на 225 тис столичних домогосподарств.

Разом з тим 10 найбільших боржників за опалення та гарячу воду в Києві заборгували понад 1,6 млн грн. Здебільшого це власники житла у центрі Києва площею понад 200 м².

Так, в ТОП-10 найбільших боржників за опалення в Києві уввійшли:

Солом’янський район, вул. Кудряшова, 16 (264,9 кв. м) – 189,6 тис. грн

Солом’янський район, просп. В. Лобановського, 4-Г (444,0 кв. м) – 183,2 тис. грн

Печерський район, вул. Старонаводницька, 6-Б (413,2 кв. м) – 161,05 тис. грн

Голосіївський район, вул. Саксаганського, 48 (296,4 кв. м) – 161,01 тис. грн

Печерський район, вул. Ш. Руставелі, 38-А (407,3 кв. м) – 150,8 тис. грн

Печерський район, вул. Старонаводницька, 6-Б (1348,5 кв. м) – 143,4 тис. грн

Шевченківський район, вул. Ярославів Вал, 14-Г (420,1 кв. м) – 144,4 тис. грн

Шевченківський район, вул. Б. Хмельницького, 58-А (504,5 кв. м) – 143,2 тис. грн

Шевченківський район, вул. Б. Хмельницького, 72 (360,0 кв. м) – 148,1 тис. грн

Шевченківський район, вул. І. Франка, 4-Б (223,6 кв. м) – 147,1 тис. грн.

До слова, щоб врегулювати заборгованість за опалення та гарячу воду, необхідно укласти договір про розстрочення заборгованості та її оплати частинами. Зокрема кияни можуть звернутися до «Центру комунального сервісу» за допомогою месенджера у Facebook чи Skype та надіслати фото або скан-копії:

паспорта чи документа, що його замінює (всі заповнені сторінки)/ID-картки;

довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (ІПН);

правовстановлюючого документа на квартиру або витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

довіреності, якщо договір укладатиме уповноважена особа.

Раніше в КП «Київтеплоенерго» пояснили, чому вартість опалення у січні для одного домогосподарства збільшилась на 10% порівняно з попереднім місяцем.