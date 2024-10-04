Кабмін скоротив термін явки до ТЦК за повісткою

Уряд скоротив термін явки до ТЦК за повісткою з 14 днів до 7 днів з населеного пункту, що є адміністративним центром області

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Про це йдеться у постанові від 1 жовтня 2024 р. № 1134.

Раніше діяла норма, за якою день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначався не раніше 14 дня від дня надсилання повістки.

Уряд встановив, що прибути до ТЦК за повісткою з населеного пункту, що є адміністративним центром області, потрібно протягом семи діб, а з інших населених пунктів – протягом десяти діб.

Нагадаємо, командири військових частин зможуть набирати особовий склад без ТЦК. Так, надається право командиру військової частини надавати направлення військовозобовʼязаним для проходження ВЛК, щоб визначити їх ступінь придатності до військової служби.

Передбачено для Генерального штабу Збройних сил України повноваження визначати перелік військових частин, командирами яких здійснюється призов резервістів (крім резервістів, які уклали контракт на проходження служби у військовому резерві) та військовозобовʼязаних під час мобілізації.

Як відомо, у жовтні цього року у застосунку Міноборони «Резерв+» стане доступний сервіс рекрутингу. З цим оновленням з’являться актуальні вакансії у військових частинах ЗСУ, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

Як відомо, міністерство оборони пропонує виключити із законодавства комісії з питань взяття на військовий облік призовників. Відповідний законопроєкт Уряду 12076 зареєстровано у Верховній Раді.