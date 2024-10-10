Заробляють, як востаннє. Ремонт будинку на Сирці шокував своєю вартістю

Аналіз показав, що ціни деяких будівельних матеріалів завищені на 38-46%, а можлива переплата сягнула 1,84 млн грн

Ремонт нежитлового будинку на вулиці Володимира Сальського, 33 у Шевченківському районі Києва, став об'єктом скандалу. Комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація» уклало договір на проведення робіт з ТОВ «Кортакоз» на суму 16,58 млн грн. Однак, за даними видання, значну частину будматеріалів було придбано за завищеними цінами. Про це повідомляють «Наші гроші».

Аналіз показав, що ціни деяких будівельних матеріалів завищені на 38-46%, а можлива переплата сягнула 1,84 млн грн.

Як зазначається, наприклад, поліуретанове покриття для підлоги Ceresit СF 91 коштує в кошторисі 1 097 грн/кг, тоді як на ринку його вартість становить 626 грн/кг. Це на 43% дешевше від ціни, заявленої в документі. Аналогічна ситуація з алюмінієвими радіаторами Nоvа Flоrіdа Dеsіdеryо B4: їхня ринкова ціна – 5 910 грн/кВт, а в кошторисі вказано 9 828 грн/кВт, що на 46% більше.

Загальна сума можливої переплати через завищення цін на будматеріали сягнула 1,84 млн грн. Хоча компанія підрядник не мала конкуренції на тендері, що викликає додаткові питання до прозорості процесу закупівлі.

Зважаючи на значні відхилення від ринкових цін на матеріали, експерти закликають до проведення додаткового аудиту та прозорого контролю за закупівлями, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому.

Ремонт на Сирці став прикладом того, як завищені ціни на матеріали можуть призводити до значних переплат. Це піднімає питання ефективності управління комунальними коштами та необхідності посилення контролю за державними тендерами.

Раніше повідомлялося, що співробітники правоохоронних органів викрили масштабну корупційну схему в державному підприємстві «Виробниче об’єднання «Київприлад». Директор підприємства, його радник та помічник були затримані під час отримання хабара у розмірі майже 150 тис. грн.