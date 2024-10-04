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Відновлення «Охматдиту»: стало відомо, чому ремонт лікарні затягується

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Відновлення «Охматдиту»: стало відомо, чому ремонт лікарні затягується
Ремонт лікарні «Охматдит» не завершиться цього року через зміну процедури вибору підрядника та повторну експертизу
фото: glavcom.ua

Проєктування та будівництво будуть розділені, що вимагає більше часу для дотримання вимог законодавства

Відновлення лікарні «Охматдит», яка постраждала внаслідок удару РФ в липні, в цьому році вже не відбудеться. Причиною називають те, що була змінена процедура обрання підрядника, яка вимагає більше часу. Також була повторно зроблена більш детальна експертиза, яка досі на завершальній стадії. Про це розповів медичний директор «Охматдиту» Сергій Чернишук в ефірі телемарафону.

«По-перше, як визнаєте, що після тих подій, які відбулися після проведення конкурсу, була змінена процедура обрання підрядника, яка вимагає більше часу. Була повторно зроблена більш детальна експертиза, яка досі на завершальній стадії. Ми очікуємо остаточний вердикт по загальній будівлі. Вона була більш детальна, тому зайняла досить багато часу і проводилася провідним закладом з цього фаху. По-друге, щоб провести такі ремонтні роботи… вони складаються з двох великих частин: перше - розробка проєкту робіт відновлення і відповідно самі роботи. Сам проєкт, за попередніми оцінками, по часу може зайняти від 2 до 4 місяців. Тобто розробка проєкту», – зазначив Чернишук. 

Медичний директор уточнив, що ремонт «Охматдиту» планувалося провести однією компанією в режимі «проєктуй-будуй», тобто спочатку проєкт, а потім по цьому проєкту будуть проведені роботи.

«Зараз для того, щоб зробити цю процедуру більш прозорою і зрозумілою, буде робитися окремий проєкт і по цьому проєкту буде проводитися окремий тендер на вибір будівельної компанії, яка буде реалізовувати цей проєкт. Все це займає час, тому що зараз всі ці процедури будуть проводитися за кошти лікарні, тобто за бюджетні кошти і це більш складна процедура, до якої набагато більше вимог, передбачених законодавством, відповідно вони займають більше часу, щоб уникнути будь-яких порушень», – додав Чернишук.

Він уточнив, що раніше планувалося, що один підрядник має розробити проєктну документацію, а потім почати будівництво, але зараз ці процеси розділені на дві частини.

«Проєкт буде робитися окремо і відповідно будівельні роботи вже після того, як буде сформований проєкт і він пройде відповідну експертизу», – повідомив Чернишук.

До відома, дитяча лікарня «Охматдит» 30 вересня оголосила спрощені закупівлі на протиаварійні роботи вартістю 9,51 млн грн та технічний нагляд за ними вартістю 132 тис. грн. До 15 листопада мають виконати першочергові протиаварійні роботи по захисту від зовнішнього впливу будівлі лікарні «Охматдит».

Нагадаємо, 8 липня Російська Федерація завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні «Охматдит». Там було повністю зруйновано один з корпусів лікарні, та пошкоджено декілька будівель. Також було відомо про двох загиблих в день удару. Пізніше стало відомо, що в реанімації померла дитина, яка перебувала в «Охматдиті» після операції.

Як повідомлялося, «Благодійний фонд «Охматдит» провів скандальний тендер на ремонт корпусу лікарні. Його переможцем стало ТОВ «Буд-Технолоджі». Видання «Наші гроші» опублікувало журналістське розслідування про завищені ціни цього підрядника. Згодом тендер на відбудову «Охматдитц» скасували. Натомість його проведуть заново.

Після скандального тендеру за процесом відновлення зруйнованої російськими ракетами дитячої лікарні «Охматдит» у Києві відтепер буде стежити спеціальна Рада з контролю. 

До відома, благодійна організація «Благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство» заявила, що не планує переказувати 378 млн грн, які збиралися на відбудову установи, на рахунок НДСЛ «Охматдит». На сайті благодійного фонду вказано, що всі зібрані гроші залишаться на його рахунках. Він готовий оплатити будь-яку нагальну потребу лікарні: медичне обладнання чи відновлення будівель, пошкоджених унаслідок російської атаки, «та за весь час ми не отримали від лікарні Охматдит жодного листа про будь-яку подібну цільову потребу». 

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Теги: будівництво ремонт лікарня тендер розслідування Охматдит

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