Собор Нотр-Дам-де-Парі відкриється після пожежі: ЗМІ розкрили деталі церемонії

Нотр-Дам після пожежі відкриє хор реставраторів, археологів та охоронців





У соборі Нотр-Дам-де-Парі вперше після пожежі 11 грудня відбудеться меса. У рамках урочистого заходу виступатиме хор усіх учасників грандіозної реставрації собору, пише Le Figaro.

Хор, у складі якого вже почали репетирувати робітники, співробітники служби безпеки, реставратори, склярі, тесляри та археологи, виконає духовний гімн французького композитора Габріеля Форе і пісню Жана Расіна. Видання зазначає, що репетиції тривають кілька місяців під керівництвом диригента Фредеріка Піно, який керує кількома аматорськими колективами, зокрема хором Сорбонни (Паризького університету, – «Главком»).

Ідея про виступ учасників реставрації на церемонії відкриття собору спала на думку хіміку відділу фрескового живопису та поліхромії дослідницької лабораторії історичних пам'яток Стефані Дюшен. Вона наголосила, що її ініціативу з ентузіазмом підтримали близько 80 осіб.

За її словами, люди, які зазвичай ніколи не стикаються у професійному плані, оскільки працюють «у бункерах» та лабораторіях, чи не вперше щодня працюють над одним величезним проєктом. Вона додала, що спільний хоровий спів дозволить «розширити проєкт» та «продовжити дружбу».

До слова, 24 травня 2024 року на даху Собору Паризької богоматері було знову встановлено відреставрований металевий хрест завширшки 12 метрів та вагою близько 2 тонн, який звалився з даху в момент пожежі. Майстри в Нормандії повертали елемент у початковий стан близько півтора року.

Також президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром говорив, що для відвідувачів Нотр-Дам відкриється 8 грудня.

Нагадаємо, 15 квітня 2019 року у французькій столиці сталася пожежа в соборі Паризької Богоматері, яку погасили лише до десятої ранку наступного дня. Над ліквідацією вогню працювали понад 400 пожежників, їм важко вдалося врятувати будівлю від повної руйнації. Внаслідок пожежі обрушився знаменитий шпиль собору та частина покрівлі.

Міністр культури Франції Франк Рістер заявляв, що ушкодження в соборі були викликані переважно димом, а не вогнем. Він прогнозував, що на відновлення собору піде багато років і сотні мільйонів євро. Президент Франції відразу планував завершити відновлювальні роботи протягом п'яти років.