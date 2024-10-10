Рух транспорту біля метро «Дорогожичі» після аварії відновлено

У зв'язку із аварією тролейбуси № 16 та 35 ділянку з проривом об’їжджали сусідньою до вул. Іллєнка – вулицею Дорогожицькою

Рух було обмежено в обох напрямках з 8 жовтня через аварію

Сьогодні зранку, 10 жовтня, у Києві відновився рух транспорту вулицею Іллєнка після прориву водопроводу біля станції метро «Дорогожичі». Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Рух було обмежено в обох напрямках з 8 жовтня через аварію. «Рух транспорту вулицею Іллєнка повністю відновлено», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 8 жовтня, біля станції метро «Дорогожичі» прорвало міську мережу водопостачання. Через підтоплення підземного переходу станцію метро «Дорогожичі» було закрито на вхід та вихід. Поїзди слідували повз станцію без зупинки. О 14:30 станція метро «Дорогожичі» відновила роботу у звичайному режимі.

У зв'язку із аварією тролейбуси № 16 та 35 ділянку з проривом об’їжджали сусідньою до вул. Іллєнка – вулицею Дорогожицькою. Рух транспорту вулицею Юрія Іллєнка, біля станції метро «Дорогожичі», було обмежено в обох напрямках. Проводилися роботи з відкачування води.