Нових мешканців зоопарку звуть Фелікс та Амалька

До Миколаївського зоопарку привезли унікальних мешканців. Це дві гігантські черепахи з-за кордону. Про це пише «Главком» із посиланням на допис директора зоопарку Володимира Топчого у Facebook.

До Миколаєва прибули сейшельські гігантські черепахи. Їхній вид також відомий як Aldabrachelys gigantea із Сейшельських островів.

У Миколаївському зоопарку з’явився унікальні гігантські черепахи фото: Владимир Топчий/Facebook

Це молоді черепахи 12-13 років. Самець, на ім’я Фелікс та самка Амалька. Вага кожної черепахи сягає 42 кг. Вони були розведені в спеціальному розпліднику, у Чехії.

Одна сейшельська черепаха важить 42 кг фото: Владимир Топчий/Facebook

Однак батьківщина цих тварин острова Альдабра. Такий вид є рідкісним, деякі з цих черепах доживали в неволі до 150 років.

фото: Владимир Топчий/Facebook

Нових мешканців зоопарку звуть Фелікс та Амалька фото: Владимир Топчий/Facebook

Як повідомив директор, черепах подарували до ювілею зоопарку. «Це подарунок до 125-річного ювілею Миколаївського зоопарку відомого герпетолога України Дмитра Ткачова, засновника та власника Біон Тераріум Центру з розведення рідкісних видів тварин, місто Київ», – йдеться в дописі.

фото: Владимир Топчий/Facebook

Нині Фелікс та Амалька вже перебувають у спеціально побудованому вольєрі.

Нагадаємо, у Київському зоопарку облаштували новий простір для левових тамаринів. Тепер їх зможуть побачити відвідувачі. Це найменші примати у зоопарку. У 2017 році волонтери врятували кількох левових тамаринів і передали їх на реабілітацію. У КиївЗоо зробили для мавпочок великий вольєр з усім необхідним обладнанням на службовій території.

До слова, київський зоопарк поділився світлинами свого улюбленця – рисі на ім’я Степан, який став зіркою мережі. Тварина за зиму помітно погладшала, і користувачі соцмереж одразу впізнали у пухнастій тварині себе. На оприлюднених фото рись Степан насолоджується першим весняним сонечком у фруктовому саду зоопарку. Під розкішною зимовою шубою хижака тепер чітко помітний шар жирку, який допомагав йому перезимувати.