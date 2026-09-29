Міноборони змінює підходи до захисту Києва від російських атак

Повітряні сили мають перебудувати роботу з урахуванням нової тактики РФ, зокрема застосування реактивних шахедів

Міністр оборони України відвідав командні пункти військових частин Повітряних сил у Київській області. Під час зустрічі з військовими було обговорено зміну тактики російських атак та посилення ешелонованого захисту столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

У Міноборони зазначили, що окремо проаналізували бойову роботу Повітряних сил – від виявлення та супроводження цілей до ухвалення рішень і знищення повітряних загроз.

Основне завдання для захисників неба – знищувати російські засоби ураження ще до того, як вони дістануться Києва. Для цього планують змінювати підходи до роботи авіації, протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп.

«Авіація, ППО, мобільні вогневі групи – усі компоненти мають перебудувати роботу під нові реалії», – йдеться у повідомленні.

Міністр оборони також поспілкувався з бойовими пілотами та операторами систем ППО. Вони обговорили наявні сили й засоби, а також потреби підрозділів. Окрему увагу приділили російським реактивним ударним дронам типу Shahed.

Команда відомства наголосила, що такі безпілотники українські сили вже збивають, однак тепер необхідно масштабувати технологічні рішення, які довели свою ефективність, та забезпечити ними більше підрозділів. Над цим працюють спільно військові, українські виробники та міжнародні партнери.

У Міноборони також заявили, що Україна одночасно посилюватиме захист міст і продовжуватиме далекобійні удари, спрямовані на зменшення російських можливостей вести війну.

Нагадаємо, наприкінці серпня Повітряні сили повідомляли, що Росія змінила тактику ударів по Києву та почала значно активніше застосовувати швидкісні реактивні безпілотники. За словами начальника управління комунікацій Повітряних сил Юрія Ігната, кількість реактивних шахедів зросла приблизно вп’ятеро порівняно з червнем.

Такі дрони здатні перетнути Київ за кілька хвилин, оскільки летять зі швидкістю, співставною з крилатими ракетами. Через це час на виявлення цілі, ухвалення рішення та її знищення суттєво скорочується.

Українські військові вже почали застосовувати нові перехоплювачі дронів. Частина бойових груп використовує їх на практиці, а виробники працюють над підвищенням ефективності та масштабуванням виробництва.