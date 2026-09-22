Атака на Київ: є влучання в резервуари з пальним, постраждали люди (оновлено)
У Печерському районі внаслідок ворожої атаки є постраждалий
Сьогодні, 22 вересня, російська терористична армія атакувала Київ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Віталія Кличка.
За даними мера столиці, в Оболонському районі зафіксовано влучання в резервуари з пальним. На місце вже прямують екстрені служби.
До того ж, за попередньою інформацією, в Печерському районі Києва внаслідок ворожої атаки є постраждалий. Бригада медиків прямує на місце.
Оновлення станом на 18:28
Кличко уточнив, що в Печерському районі двоє постраждалих. Медики їх оглядають.
Оновлення станом на 18:31
«Виклик медиків в Дніпровський район. Бригада виїхала. В Оболонському районі горить резервуар з пальним. Екстрені служби на місці», – наголосив мер столиці.
Оновлення станом на 18:39
За даними мера, в Оболонському районі є влучання ще за однією адресою. В обʼєкт нежитлової забудови.
Оновлення станом на 19:21
«Уже вісім постраждалих у столиці. Трьох поранених медики госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці», – наголосив Кличко.
Також уранці 22 вересня внаслідок чергової ворожої атаки у Голосіївському районі столиці сталася пожежа.
До слова, над Житомиром після чергової атаки Росії здійнявся густий стовп чорного диму. Внаслідок удару зафіксовано влучання по одному з підприємств з іноземними інвестиціями у Житомирській громаді.
Як повідомлялося, унаслідок удару Росії загорілися складські приміщення в Одеській області. Фахівці ДСНС провели заміри повітря. Вміст небезпечних хімічних речовин унаслідок задимлення – у межах норми, загрози для населення немає.
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