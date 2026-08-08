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Одна з найстаріших горил Європи, що мешкає у Київському зоопарку, відзначає день народження

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Одна з найстаріших горил Європи, що мешкає у Київському зоопарку, відзначає день народження
Тоні за святковим сніданком
фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

За людськими мірками Тоні понад 90 років

Горила Тоні, що мешкає у Київському зоопарку, святкує 52-річчя. З нагоди іменин він отримав особливий сніданок – кошик із свіжими овочами та фруктами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

🫶🏻 За людськими мірками Тоні понад 90 років. Він – одна з найстаріших горил Європи. У Тоні є свої вікові особливості, які потребують постійної уваги. Завдяки щоденній турботі команди зоологів і ветеринарів, збалансованому раціону та спеціальним фізичним вправам він щодня має все необхідне, аби почуватися добре й залишатися активним – у своєму спокійному, розміреному ритмі.

Одна з найстаріших горил Європи, що мешкає у Київському зоопарку, відзначає день народження фото 1

У відвідувачів часто виникає питання, чому Тоні живе один? Тоні має свій характер – незалежний, трохи норовливий і дуже особливий. І саме так йому комфортно.

Іменинний сніданок Тоні матиме також 9 серпня о 10:30.

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Раніше повідомлялося, що у мешканця київського зоопарку самця горили Тоні загострився комплекс хронічних хвороб внаслідок поважного віку. Більшу частину життя він провів у київському зоопарку. Він давно на особливому харчуванні згідно з рекомендаціями фахівців ЄАЗА та Інституту ветеринарії дикої природи (Берлін).

Працівники зоопарку розповіли, що Тоні – високоінтелектуальна істота: «Тоні розуміє геть усе. Завдяки тренінгу він комунікує з кіперами – він ,наприклад, вміє позвати кіпера та показати жестами, що він хоче поїсти, або щоб включили телевізор. Він вміє жартувати і орієнтується у всьому, що відбувається навколо. Він сумує, якщо хтось з персоналу хворіє і радіє, коли зустрічає знайомих». Йому дістають зелені гілочки взимку, найсмачніші фрукти та улюблений йогурт, який він сам вміє відкривати. Йому постійно роблять нові іграшки, але ніколи не викидають старі улюблені ковдри та м'ячики. Кожного дня його навідує директор зоопарку і Тоні знає, що це прийшли саме до нього. 

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Теги: Київ зоопарк день народження

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