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Ворожий дрон влучив в АЗС у Голосіївському районі Києва, є постраждалі (оновлено)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Ворожий дрон влучив в АЗС у Голосіївському районі Києва, є постраждалі (оновлено)
Влучання ворожого дрона в АЗС у Києві 15 вересня 2026 року
фото: ДСНС Києва/Facebook

Це вже друге влучання в АЗС у Києві від початку доби

У Голосіївському районі Києва зафіксовано падіння ворожого безпілотника на території автозаправної станції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

На місце події вже виїхали всі оперативні та екстрені служби міста для ліквідації наслідків та уточнення інформації щодо можливих руйнувань і постраждалих.

«Велике задимлення в Голосіївському районі внаслідок влучання БпЛА в одну з АЗС. Від ранкової атаки на столицю постраждали вже двоє людей. Обох поранених медики госпіталізували», – написав мер столиці Віталій Кличко.

Зауважимо, це вже друге влучання в АЗС у Києві від початку доби.

Громадян закликають зберігати спокій, залишатися в укриттях до лунання відбою повітряної тривоги та утриматися від фіксації роботи спецслужб.

Оновлено о 09:15

«Станом на 09:10 кількість постраждалих збільшилася до шести осіб», – повідомила Київська міська військова адміністрація

Нагадаємо, у Києві о 07:49 було оголошено дронову небезпеку, вже вдруге від початку доби. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу російських БпЛА. 

Згодом з'явилася попередня інформація про влучання БпЛА на території нежитлової забудови.

Перша з початку доби повітряна тривога була оголошена о 05:23. У Дарницькому районі російський дрон влучив в АЗС, а в Оболонському – попередньо, у склади. У Дарницькому районі медики госпіталізували одного постраждалого у тяжкому стані.

Теги: Київ АЗС дрон

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