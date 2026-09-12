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Кличко анонсував встановлення мобільних укриттів на зупинках Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Кличко анонсував встановлення мобільних укриттів на зупинках Києва
Мобільне укриття на Лісовому масиві у Києві
фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Мер Києва зауважив, що реалізація програми зі встановлення мобільних укриттів затягнулася через бездіяльність районних адміністрацій

У столиці протягом місяця планують встановити перші 40-50 мобільних укриттів на зупинках громадського транспорту, поблизу яких відсутні стаціонарні захисні споруди. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час конференції Ялтинської європейської стратегії (YES), організованої Фондом Віктора Пінчука, передає кореспондент «Главкома».

Очільник міста зауважив, що реалізація цієї програми затягнулася через бездіяльність районних адміністрацій.

«Минулого року ми виділили пів мільярда гривень районним адміністраціям, оскільки вони є балансоутримувачами та розпорядниками коштів. Однак наприкінці року вони повернули ці гроші, так і не реалізувавши проєкт», – наголосив Кличко.

За словами мера, наразі у Києві функціонує понад 4 тис. укриттів різних типів та паралельно відкриваються нові об'єкти. Водночас мобільні сховища мають обмежену місткість і розраховані на 30-40 осіб, що не вирішує проблему для всього трьохмільйонного міста.

Кличко також підкреслив, що програму встановлення мобільних сховищ продовжуватимуть, хоч робітникам доводиться працювати в умовах гострої нестачі ресурсів перед початком холодів.

«Ситуація з підготовкою до опалювального сезону вкрай складна через брак коштів, людей і часу. Втім, ми намагаємося знайти і кошти, і можливості реалізувати цей проєкт, адже безпека – це питання №1 для кожного», – резюмував міський голова.

11–12 вересня у Києві пройшла щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES), організована Фондом Віктора Пінчука. Цьогоріч слоганом конференції став вислів «Мир через силу зараз». Учасники обговорили перебіг російсько-української війни та перспективи її завершення, безпеку України й Європи, розвиток оборонних технологій, економічне відновлення та подальшу європейську інтеграцію України. Серед учасників – українські та іноземні політики, представники уряду, військові, дипломати, бізнесмени й експерти. Минулого року головною темою YES було питання «Як завершити війну?».

Нагадаємо, 18 грудня 2025 року у Деснянському районі столиці було встановлено перше сертифіковане ДСНС мобільне укриття. У 2023 році у Києві встановили перше «пілотне» мобільне укриття з бетону, яке може захистити від вибухової хвилі та осколкового ураження.  

Також  у столиці почали споруджувати радіаційно-захисні укриття на випадок можливих радіаційних загроз. Зокрема, в Оболонському районі вже зведено перші дві такі споруди. Процес створення подібних укриттів складний – лише підготовка документів займає близько дев’яти місяців, адже це потребує як юридичного, так і технічного узгодження.

Теги: столиця Київ Віталій Кличко мер

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