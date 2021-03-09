Київський пляжний патруль отримав нові рятувальні човни

Нові плавзасоби для порятунку на воді можна використовувати на київських річках та озерах

Комунальне підприємство по охороні та експлуатації водного фонду «Плесо» повідомило про отримання нових човнів для добровольців служби порятунку на водоймах Києва. Як повідомляється на сторінці підприємства у Facebook, у розпорядження Kyiv Lifeguard Service надійшли нові човни українського виробництва Kolibri RKM 350, а також лафет для їх транспортування і електромотор.

В повідомленні говориться, що ці човни – дуже сучасні і маневрові плавзасоби, які можна використовувати як на річках так і на озерах. Вони можуть витримати спеку до +50°, а також холод до - 40°. Пасажиромісткість плавзасобу – три-чотири людини.

Ці човни допоможуть лайфгардам миттєво відправлятися на порятунок людей: Kolibri оснащений стаціонарним транцем, до якого кріпиться двигун потужнiстю 5 кінських сил.

За допомогою електромотору швидкість човна збільшується, що дуже важливо, адже в порятунку людини грає роль кожна секунда.

«Влітку 2020 року лайфгарди отримали партію таких човнів, і мали можливість оцінити їх маневровість і остійність на воді, та залишилися задоволеними від тестування. Рятувальники впевнені, що нові човни Kolibri дозволять значно покращити їх роботу у новому сезоні!» – говориться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, лайфгардами Києва у 2015 році було створено громадську організацію «Пляжний патруль» з метою впровадження міжнародних стандартів безпеки на водних об’єктах столиці. Восени 2018 року «Пляжний патруль» за досягнуті результати отримав визнання Міжнародної федерації лайфсейвінгу – керівної організації з рятування на воді у світі.