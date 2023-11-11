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Військові встановлюють тип ракети, якою РФ вдарила по Києву

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Військові встановлюють тип ракети, якою РФ вдарила по Києву
Окупанти атакували Київ балістичною ракетою
фото ілюстративне

Від ворожого удару столицю захистили бойові розрахунки ЗРК Patriot

Зранку 11 листопада російські окупанти підступно вдарили балістикою по столиці України, тип ракети ще встановлюється. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram.

«Якого типу була ракета – балістична «Іскандер-М» чи зенітна керована С-400 – згодом з’ясуємо», – зазначив він.

Військові встановлюють тип ракети, якою РФ вдарила по Києву фото 1

Олещук подякував бойовим розрахункам ЗРК Patriot за миттєву реакцію при захисті столиці та усім, хто відбивав атаку «Шахедів» у ніч на 11 листопада в зонах відповідальності повітряних командувань «Схід», «Південь» та «Центр».

Нагадаємо, о 8 годині ранку 11 листопада у Києві та області прогриміла серія вибухів. Повітряну тривогу було оголошено вже після вибухів.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що сили ППО працювали поблизу Києва, на лівому березі. У столиці викликів рятувальників наразі не було.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вибухи, що пролунали вранці 11 листопада у Києві та області, були пов'язані з роботою протиповітряної оборони. Російські окупанти випустили у бік столиці балістику.

За даними Київської ОВА, в області влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Водночас, в одному з районів області дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами. За оперативною інформацією, вибуховою хвилею пошкоджено 5 приватних житлових будинків. Зокрема, покрівлі, вибиті вікна. Також є незначні пошкодження господарських приміщень та одного з приватних підприємств.

Теги: окупанти Київщина Київ війна ракета

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