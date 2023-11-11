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Чотири райони Києва до понеділка залишаться без тепла і гарячої води

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чотири райони Києва до понеділка залишаться без тепла і гарячої води
У вихідні частині киян доведеться мерзнути
фото з відкритих джерел

«Київтеплоенерго» проводить позапланові ремонтні роботи

Київська міська державна адміністрація попередила киян про ремонтні роботи на теплоджерелі і у зв’язку з цим відсутність опалення та гарячої води у частині чотирьох районів столиці. Про це повідомила пресслужба КМДА.

Так, фахівці «Київтеплоенерго» розпочали технічні роботи на теплоджерелі, що забезпечує теплом частину:

  • Печерського,
  • Голосіївського,
  • Солом’янського,
  • Дніпровського районів.

«Роботи триватимуть до 06:00 13 листопада. На період ремонтних робіт постачання опалення та гарячої води буде призупинене», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що роботи проводять позапланово, щоб підвищити надійність теплопостачання під час проходження опалювального сезону.

«Фахівці працюють у посиленому режимі, щоб оперативно відновити постачання послуг», – підкреслила КМДА.

До слова, у столиці планують виділити 2 млн грн на замовлення та друк квитанцій за спожите тепло. Комунальне підприємство «Київтеплоенерго», підконтрольне Київській міській раді, оголосило тендер на виконання цього завдання. Підрядник, який буде обраний після 8 листопада, відповідальний буде за виробництво платіжних документів до кінця 2024 року.

Теги: Київтеплоенерго ремонт опалення Київ

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