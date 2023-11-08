Українок за кордоном навчатимуть високооплачуваним професіям

Заявки приймають до 14 листопада, однак є вимога по рівню володіння англійською

1000 українських біженок за кордоном та жінок зі статусом ВПО зможуть отримати безкоштовне навчання у сфері креативних та IT-індустрій. Старт набору на безкоштовне онлайн навчання оголошує Projector Foundation спільно з Європейським Союзом.

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Навчання стартує вже у листопаді і відбуватиметься за 13 напрямами, серед яких графічний та веб-дизайн, SMM та програмування. Учасниці отримають консультації з HR, доступ до онлайн-бібліотеки Projector Library та кар’єрного сервісу LEZO.

Подавати заявку на початок навчання можуть повнолітні біженки за кордоном, які не мають роботи, а також жінки зі статусом ВПО в Україні. Для участі в конкурсі достатньо документа, який підтверджує статус людини відповідно до країни, де вона знаходиться.

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«Хочемо підсилити жінок та допомогти опанувати нові навички для початку кар’єри у креативному чи IT секторі – щоб українки мали фінансову незалежність і гідну оплату праці. На курсах студентки працюватимуть з реальними замовниками та отримають готові кейси у портфоліо після завершення навчання», – йдеться у повідомленні Projector.

Дедлайн подачі заявок 14 листопада 2023 року. Однією із умов початку навчання є володіння англійською мовою на рівні не нижче Untermediate.

Нагадаємо, Державна служба зайнятості розпочала видавати ваучери на навчання за професією «сапер». Загалом, служба зайнятості збільшила перелік професій та спеціальностей, за яким можна отримати ваучер на навчання, до 124 найменувань.

Також «Главком» писав, що масштабна цифровізація в Україні продовжується, і тепер кожна людина може опанувати нову професію абсолютно безкоштовно через додаток «Дія». Українці мають можливість здобути освіту за допомогою інтерактивних симуляторів, серіалів та подкастів.