Фотограф-аматор із Києва вразив світ світлиною Місяця і звернувся до українців

Фотографію було зроблено у Києві під час повітряної тривоги на аматорський телескоп та дзеркальну камеру

Київський астрофотограф-аматор нагадує світові про красу неба

Коли небо перетворюється на полотно, а світло зірок – на пензель у руках фотографа, навіть найтемніші часи можуть народити щось прекрасне. Саме так сталося із фотографією київського астрофотографа-аматора Ільдара Ібатулліна, що підкорив Reddit, Instagram, а згодом і шпальти міжнародного видання New York Mirror. Його фото Місяця, зроблене під час повітряної тривоги, зацікавило мільйони людей по всьому світу та стало своєрідним запрошенням зупинитися і просто подивитися в небо. В інтерв’ю «Главком» Ільдар розповідає історію створення популярного фото.

«Астрофотографія для мене – це медитація. Свобода», – зізнається Ільдар.

Від звуків сирен до мирного Місяця

Робота українського фотографа-аматора, яка набула великої популярності у світі фото: Ільдар Ібатуллін

Фотографія Ільдара, що заворожує глибиною та кольорами, не була створена за допомогою новітньої апаратури. Старенька Canon 6D та телескоп системи Ньютона диаметром 15 см – ось його інструмент.

«Я вже звик іноді робити фотографії під час повітряних тривог тому це буденність і не є чимось складним», – ділиться Ільдар.

Саме під час однієї з таких ночей він зробив той самий кадр, що розлетівся по всьому світу. І якщо для багатьох Місяць – це просто супутник, для нього – це форма сучасної медитації. Кожне зображення – це спокій у космічному кадрі.

«Для мене астрофотографія є свого роду медитацією. Тому для мене мої роботи скоріше означають свободу», – розповідає Ільдар.

Кадр, що облетів світ, зображує Місяць таким, яким його рідко бачать навіть досвідчені астрономи: мінеральні кольори, райдужне гало, розсіяне світло, відбите і повернуте із Землі. Це майже поетичне явище називають «ashen light», або «світлом Землі».

«Моє зображення демонструє те, чого зазвичай не видно оком. Це своєю чергою кольори мінералів на поверхні морей, які було отримано за допомогою спеціальної обробки. М'яке райдужне гало, що виникло через атмосферну дисперсію. Також якщо придивитися буде видно тонкі промені у вигляді хрестиків, спричинені оптичною системою телескопа. Ще видно неосвітлену Сонцем частину Місяця – світло відбите від супутника потрапило на Землю, повернулося назад, освітило поверхню куди не потрапили сонячні промені, а потім знову повернулося на Землю», – поділився Ільдар.

Київське небо під прицілом телескопа

фото: Ільдар Ібатуллін

Світлове забруднення – невидима, але дуже реальна проблема для тих, хто прагне побачити щось більше, ніж вечірні хмари і неонову рекламу. У столиці, де ночі рідко бувають по-справжньому темними, зірки здаються далекими не лише географічно, а й емоційно. Але саме тут, у Києві, Ільдар Ібатуллін вирішив знімати небо.

«Столиця має високий рівень світлового забруднення тому знімати об'єкти глибокого космосу (галактики, туманності тощо) складніше ніж Місяць через маленьку яскравість. Хоча тьмяні небесні об'єкти я також фотографував, основний фокус у мене супутник Землі та інші планети у Сонячній системі», – розповів Ільдар.

Світлове забруднення міст також непомітно знищує давню традицію дивитися у небо. У багатьох поколінь українців був досвід споглядання Чумацького Шляху з бабусиного двору чи нічного поля. У сучасних містах такий досвід поступово зникає.

«На мою думку сприйняття неба не змінилося серед українців, не дивлячись на зменшення кількості світла. Також потрібно підкреслити, що війна не віддалила нас від зірок», – зауважив Ільдар.

Займатись астрофотографією в умовах міста доволі складно, але результат говорить сам за себе – зображення отримало популярність у всьому світі.

«Особистого значення для мене це не несе, але надихає той факт, що космос, та все з ним пов'язане, в тому числі моє зображення, вражає людей з різних куточків світу», – зауважив Ільдар.

Космос об’єднує, навіть коли світ розділений

фото: Ільдар Ібатуллін

Попри нішовість астрофотографії в Україні, Ільдар не сам. Його знімки – це частина більшої спільноти любительської астрономії в Україні, яку можна знайти у соцмережах, на форумах та обговореннях.

«Астрономія, як наука, подобається мені з дитинства. Я багато захоплювався фотографіями з різних телескопів, як аматорських, так і професійних. Згодом придбав телескоп для спостереження за небом. А щоб фіксувати красу космосу вирішив купити камеру.

Не дивлячись на те, що аматорська астрономія є не популярною в Україні, вона має свою спільноту у вигляді телеграм груп/каналів та інтернет-форумів. Там можна отримати багато відповідей на різні питання стосовно як і астрофото, так і візуальних спостережень», - поділився Ільдар.

Небо – це не просто фон

фото: Ільдар Ібатуллін

У часи невизначеності, тривог і стресу – зупинитися й поглянути вгору стає необхідністю. Ми часто недооцінюємо силу маленьких ритуалів. Підняти очі до неба – це одна з найпростіших практик ментального очищення.

«Я вважаю сьогодні українці дедалі рідше дивляться в нічне небо через інтенсивне світлове забруднення міст, постійні цифрові відволікання, щільний графік життя та з війною через нічні обстріли. Мені здається втрачаючи цю просту практику, люди позбавляють себе зв’язку з природою й можливості психологічного відновлення. Іноді варто просто зупинитися, відкласти справи та поринути в споглядання природи – від нічного неба до того що знаходиться під ногами», – підсумував Ільдар.

Ільдар Ібатуллін – студент КНУ Шевченка факультету РЕКС. Займається фотографуванням зоряного неба та об’єктів на Землі. До цього вчився на фізматі Шевченка. Окрім астрофото, займається й побутовою фотографією.

До слова, вчені з Національного управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) повідомляють про рідкісне астрономічне явище, яке можна спостерігати з будь-якої точки Землі.