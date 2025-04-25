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Нацбанк спрогнозував підвищення тарифів на комуналку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Нацбанк спрогнозував підвищення тарифів на комуналку
Цьогоріч тарифи на газ, опалення і постачання гарячої води не переглядатимуться
фото: glavcom.ua

З наступного року може відбутися приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів

Частковий мораторій на підвищення комунальних тарифів буде скасований через проблеми в енергетиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням з посиланням на звіт Національного банку.

«Очікується, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення і постачання гарячої води не переглядатимуться», – йдеться в документі.

Однак складний стан в енергетиці та фіскальна консолідація, ймовірно, зумовлять поступове коригування цих тарифів у наступних роках.

Як зазначає Нацбанк, з 2026 року може відбутися поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів.

Невизначеність із термінами та величиною коригування енергетичних тарифів є суттєвим ризиком для прогнозу інфляції. Подальше відтермінування рішень щодо їх підвищення зумовить нижчу інфляцію, але накопичуватиме дисбаланси, а ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє.

Нагадаємо, компанія «Нафтогаз України» продовжить постачати газ для українців за незмінною ціною – 7,96 грн за кубометр. Вартість буде актуальною до 30 квітня 2026 року.

Як відомо, Кабінет міністрів продовжив дію пільгових цін на природний газ виробникам тепла для потреб населення та бюджетних установ до 31 жовтня 2025 року.

Раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін не розглядав питання підняття тарифів на газ та електроенергію. «У нас немає дискусії щодо тарифів в уряді. Тобто, ми не розглядали можливості підняття тарифів найближчим часом», – зазначав Шмигаль.

Зауважимо, ще на початку 2024 року в Україні було скасовано мораторій на відключення електроенергії у злісних боржників. Насправді постачальник послуг не зацікавлений в тому, щоб відключати споживача і таким чином втрачати клієнта. Проте клієнт має надати оплату за вже спожиту електроенергію.

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Теги: Нацбанк комуналка тарифи

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