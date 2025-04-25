Рух вулицею Богатирською буде частково обмежено до 19 травня (схема)

Ремонт розв'язки вулиць Богатирська та Лугова на київській Оболоні

Обмеження пов’язані з продовженням капітального ремонту на вул. Богатирській

Із 28 квітня до 19 травня частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Богатирською. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну компанію «Київавтодор».

Зазначається, що обмеження пов’язані з продовженням капітального ремонту на вул. Богатирській.

Так, на ділянці від транспортної розв’язки на перетині вул. Богатирської та вул. Лугової до транспортної розв’язки на перетині вул. Богатирської і вул. Полярної дорожники розпочнуть ремонт проїжджої частини. А саме розбиратимуть старе дорожнє покриття та влаштовуватимуть нові шари дорожнього одягу.

Ремонт розв'язки вулиць Богатирська та Лугова на київській Оболоні фото: Павло Авдокушин/Facebook

На час робіт рух транспорту на виїзд з міста буде організований однією смугою з протилежної сторони.

Обʼїхати ділянку ремонту можна буде дорогою-дублером, що зʼєднує вул. Богатирську з вул. Героїв Дніпра інфографіка «Київавтодор»

Також обʼїхати ділянку ремонту можна буде дорогою-дублером, що зʼєднує вул. Богатирську з вул. Героїв Дніпра.

У комунальній корпорації «Київавтодор» перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагалаємо, до 14 травня в Солом'янському районі на вулицях Левка Мацієвича та Володимира Сікевича частково обмежуватимуть рух транспорту. Дорожники ремонтуватимуть проїжджу частину – ділянку від вулиці Очаківської до вулиці Академіка Возіанова, де прокладали інженерні мережі.

Також до 1 серпня діятиме обмеження руху Броварським проспектом на виїзд із міста. Рух транспорту організують протилежною стороною в напрямку центру Києва.