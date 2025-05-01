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Можливі вибухи відтермінованих касетних боєприпасів: влада попередила киян про небезпеку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Можливі вибухи відтермінованих касетних боєприпасів: влада попередила киян про небезпеку
Мешканців Києва закликають бути максимально обережними під час пересування містом
фото: Кирило Фесик/Facebook

У разі виявлення підозрілого предмета або уламка категорично забороняється наближатися та торкатися його

Сьогодні, 1 травня, у різних районах Києва можуть лунати вибухи касетних боєприпасів, які вночі росіяни розкидали з «шахедів». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяви голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Кирила Фесика та Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Олександра Ковтунова

Згідно з повідомленням, розміщеним на офіційній сторінці Кирила Фесика, внаслідок нічної атаки безпілотних літальних апаратів існує ймовірність розкидання касетних боєприпасів на території Києва.

Протягом дня можливі вибухи відтермінованих касетних боєприпасів, які можуть бути розкидані на території Оболонського району, Бортничів та інших місцевостях.

У зв'язку з цим, мешканців закликають бути максимально обережними під час пересування вулицями, особливо в лісосмугах, парках та місцях з обмеженою видимістю.

У разі виявлення підозрілого предмета або уламка категорично забороняється наближатися та торкатися його. Необхідно негайно перейти в укриття та викликати поліцію за номером 102, повідомивши точну адресу або прив’язку до місцевості знахідки.

Влада закликає жителів Києва зберігати спокій, дбати про власну безпеку та попереджати про можливу небезпеку інших.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня ворожі дрони атакували Київ та область. У регіоні працювала ППО. Місцеві пабліки пишуть, що на Київщині зайнялась пожежа після російської атаки, 

Теги: Київ укриття вибухівка війна

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