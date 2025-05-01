Українці масово отримують фальшиві платіжки за комуналку

Що робити, щоб не стати жертвою шахраїв

Останнім часом досить багато українців отримують підроблені платіжки за комунальні послуги з фейковими реквізитами. Про це інформує «Главком» з посиланням на проєкт Brama.

«Документи виглядають як офіційні, але містять неправдиві реквізити, які спрямовують гроші в кишені зловмисники», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що таким чином шахраї копіюють оформлення справжніх платіжних документів, але змінюють банківські реквізити або завищують суми до сплати.

Згодом такі підробки поширюють:

через звичайні поштові скриньки;

електронною поштою;

у месенджерах та соцмережах.

Щоб не стати жертвою шахраїв, спеціалісти радять:

перевіряти реквізити. Справжні платіжки завжди містять актуальні банківські бази послуг постачальника, які можна перевірити на офіційному сайті компанії або в її мобільному додатку;

звертати увагу на суму – у фейкових платіжках вона може бути завищеною або не відповідати попереднім платежам;

перевіряти відправника. Офіційні квитанції належать від імені комунальних служб, а не від приватних осіб чи невідомих організацій.

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