Українці масово отримують фальшиві платіжки за комуналку
Що робити, щоб не стати жертвою шахраїв
Останнім часом досить багато українців отримують підроблені платіжки за комунальні послуги з фейковими реквізитами. Про це інформує «Главком» з посиланням на проєкт Brama.
«Документи виглядають як офіційні, але містять неправдиві реквізити, які спрямовують гроші в кишені зловмисники», – йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що таким чином шахраї копіюють оформлення справжніх платіжних документів, але змінюють банківські реквізити або завищують суми до сплати.
Згодом такі підробки поширюють:
- через звичайні поштові скриньки;
- електронною поштою;
- у месенджерах та соцмережах.
Щоб не стати жертвою шахраїв, спеціалісти радять:
- перевіряти реквізити. Справжні платіжки завжди містять актуальні банківські бази послуг постачальника, які можна перевірити на офіційному сайті компанії або в її мобільному додатку;
- звертати увагу на суму – у фейкових платіжках вона може бути завищеною або не відповідати попереднім платежам;
- перевіряти відправника. Офіційні квитанції належать від імені комунальних служб, а не від приватних осіб чи невідомих організацій.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київські поліцейські повідомили про підозру 40-річному місцевому мешканцю, який цинічно скористався горем 29-річної військової, вдови загиблого на війні героя, та ошукав її на понад 300 тис. грн, обіцяючи допомогти з встановленням пам'ятника.
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