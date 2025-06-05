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Зеленський призначив нових голів Обухівської та Білоцерківської РДА

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Зеленський призначив нових голів Обухівської та Білоцерківської РДА
Президент призначив двох нових голів РДА у Київській області
фото: Офіс президента України

Ірина Старенька до сьогодні працювала заступником голови КОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив нових голів Обухівської та Білоцерківської РДА в Київській області. Про це йдеться у розпорядженнях №79/2025-рп та №78/2025-рп від 4 червня, інформує «Главком». 

Геннадія Сиваненка призначено на посаду голови Обухівської районної державної адміністрації. Іншим розпорядженням №77/2025-pп Зеленський звільнив його з посади голови Білоцерківської РДА.

Натомість головою Білоцерківської РДА президент призначив Ірину Стареньку.

Що відомо про нового очільника Обухівської РДА

Володимир Зеленський призначив нового очільника Обухівської РДА. Ним став Геннадій Сиваненко
Володимир Зеленський призначив нового очільника Обухівської РДА. Ним став Геннадій Сиваненко
фото з відкритих джерел

Геннадій Сиваненко народився 1 травня 1976 року в смт Борова. Закінчив Київський національний торгово-економічний університет за спеціальністю «Маркетинг», став кандидатом економічних наук. Розпочинав кар’єру в приватних компаніях, згодом викладав у своєму університеті. Політичний шлях почав як депутат Фастівської райради від партії «Сильна Україна».

У 2012 році став заступником голови Фастівської райради.

З 2014 до 2020 року очолював Фастівську райраду.На виборах 2020 року пройшов до Фастівської міськради від партії «За майбутнє».

Зараз є депутатом Фастівської міськради, відповідає за кілька сіл громади, зокрема рідну Борову.

З жовтня 2024 до 4 червня 2025 року був головою Білоцерківської райдержадміністрації.  

Що відомо про нову очільницю Білоцерківської РДА 

ІІрину Стареньку призначено головою Білоцерківської РДА
ІІрину Стареньку призначено головою Білоцерківської РДА
фото з відкритих джерел

Ірина Старенька має досвід роботи в державному управлінні. Вона вже очолювала Білоцерківську РДА з серпня 2023 року до жовтня 2024. До сьогодні працювала заступником голови КОДА.

Народилася 21 серпня 1971 року у м. Богуслав Київської області. У 1996 році закінчила Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання», отримала кваліфікацію вчителя початкових класів. У 2000 році закінчила Інститут післядипломної освіти керівників і спеціалістів агропромислового комплексу, кваліфікація – економіст-бухгалтер. 

У 2021 році закінчила ВНЗ  Міжрегіональна Академія управління персоналом, за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», кваліфікація – магістр

Загальний стаж роботи понад 32 роки.

03.2007 – 09.2012 – начальник державної податкової інспекції у Миронівському районі Київської області.

09.2012 – 12.2012 – перший заступник начальника управління Пенсійного Фонду України у Богуславському районі Київської області.

12.2012 – 03.2013 – начальник міськрайонного управління Держкомзему у м. Золотоноша та Золотоніському районі  Черкаської області.

03.2013 – 04.2016 – перший заступник начальника управління Пенсійного Фонду України у Богуславському районі Київської області.

04.2016 – 07.2019 – голова Богуславської районної державної адміністрації Київської області.

08.2021 – 08.2023 – заступник голови Обухівської районної державної адміністрації Київської області.

08.2023 – 10.2024 – голова Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.

10.2024 – по теперішній час – заступник голови Київської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, журналісти Bihus.info проаналізували оточення очільника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка. Зокрема, увагу медійників привернула присутність у команді голови КМВА Миколи Швеця, який обіймає посаду першого заступника. За даними журналістів-розслідувачів, полковник Швець є фігурантом провадження НАБУ про ймовірне розкрадання 300 млн грн на будівництві складів Міноборони, розпочатому у 2018 році. Але у 2021 році  замість арсеналів, на які витратили близько 1 млрд грн, Міноборони отримало криві стіни та іржаву арматуру.

Теги: Київ місцева влада Володимир Зеленський президент

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