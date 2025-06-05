Зеленський призначив нових голів Обухівської та Білоцерківської РДА
Ірина Старенька до сьогодні працювала заступником голови КОДА
Президент України Володимир Зеленський призначив нових голів Обухівської та Білоцерківської РДА в Київській області. Про це йдеться у розпорядженнях №79/2025-рп та №78/2025-рп від 4 червня, інформує «Главком».
Геннадія Сиваненка призначено на посаду голови Обухівської районної державної адміністрації. Іншим розпорядженням №77/2025-pп Зеленський звільнив його з посади голови Білоцерківської РДА.
Натомість головою Білоцерківської РДА президент призначив Ірину Стареньку.
Що відомо про нового очільника Обухівської РДА
Геннадій Сиваненко народився 1 травня 1976 року в смт Борова. Закінчив Київський національний торгово-економічний університет за спеціальністю «Маркетинг», став кандидатом економічних наук. Розпочинав кар’єру в приватних компаніях, згодом викладав у своєму університеті. Політичний шлях почав як депутат Фастівської райради від партії «Сильна Україна».
У 2012 році став заступником голови Фастівської райради.
З 2014 до 2020 року очолював Фастівську райраду.На виборах 2020 року пройшов до Фастівської міськради від партії «За майбутнє».
Зараз є депутатом Фастівської міськради, відповідає за кілька сіл громади, зокрема рідну Борову.
З жовтня 2024 до 4 червня 2025 року був головою Білоцерківської райдержадміністрації.
Що відомо про нову очільницю Білоцерківської РДА
Ірина Старенька має досвід роботи в державному управлінні. Вона вже очолювала Білоцерківську РДА з серпня 2023 року до жовтня 2024. До сьогодні працювала заступником голови КОДА.
Народилася 21 серпня 1971 року у м. Богуслав Київської області. У 1996 році закінчила Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання», отримала кваліфікацію вчителя початкових класів. У 2000 році закінчила Інститут післядипломної освіти керівників і спеціалістів агропромислового комплексу, кваліфікація – економіст-бухгалтер.
У 2021 році закінчила ВНЗ Міжрегіональна Академія управління персоналом, за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», кваліфікація – магістр
Загальний стаж роботи понад 32 роки.
03.2007 – 09.2012 – начальник державної податкової інспекції у Миронівському районі Київської області.
09.2012 – 12.2012 – перший заступник начальника управління Пенсійного Фонду України у Богуславському районі Київської області.
12.2012 – 03.2013 – начальник міськрайонного управління Держкомзему у м. Золотоноша та Золотоніському районі Черкаської області.
03.2013 – 04.2016 – перший заступник начальника управління Пенсійного Фонду України у Богуславському районі Київської області.
04.2016 – 07.2019 – голова Богуславської районної державної адміністрації Київської області.
08.2021 – 08.2023 – заступник голови Обухівської районної державної адміністрації Київської області.
08.2023 – 10.2024 – голова Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.
10.2024 – по теперішній час – заступник голови Київської обласної державної адміністрації.
Нагадаємо, журналісти Bihus.info проаналізували оточення очільника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка. Зокрема, увагу медійників привернула присутність у команді голови КМВА Миколи Швеця, який обіймає посаду першого заступника. За даними журналістів-розслідувачів, полковник Швець є фігурантом провадження НАБУ про ймовірне розкрадання 300 млн грн на будівництві складів Міноборони, розпочатому у 2018 році. Але у 2021 році замість арсеналів, на які витратили близько 1 млрд грн, Міноборони отримало криві стіни та іржаву арматуру.
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