Китайський коронавірус: у «Борисполі» підготувалися до зустрічі літаків із Піднебесної



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Першими на борт літака із Китаю підніматиметься черговий санітарно-карантинного підрозділ

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» надав роз’яснення щодо дій аеропорту у випадках обслуговування рейсів, що прибувають із країн з ускладненою епідемічною ситуацією та при виявленні пасажира з підозрою на інфекційну хворобу.

Наразі «Бориспіль» працює в штатному режимі та очікує на подальші інструкції від Державної авіаційної служби України та Міністерства охорони здоров’я України. Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

«В разі прибуття повітряного судна з Китайської Народної Республіки, після встановлення трапа, першим на борт піднімається черговий санітарно-карантинного підрозділу ДУ «Лабораторний центр на повітряному транспорті», який опитує екіпаж щодо наявності пасажирів з ознаками відповідного захворювання та оцінює ситуацію за клініко-епідеміологічними даними. У випадку відсутності на борту хворого/підозрілого на інфекційну хворобу, черговий надає дозвіл на продовження обслуговування пасажирів, розвантажування вантажу тощо. Або у випадку підтвердження – дає вказівку встановити повітряне судно на санітарне місце стоянки», - розповіли в аеропорту.

Компанії, які обслуговують рейси з Китайської Народної Республіки, отримали додаткові роз’яснення про порядок дій в разі виявлення на борту повітряного судна особи з ознаками інфекційної хвороби. Персонал, залучений до обслуговування відповідних рейсів, укомплектований респіраторними масками та гумовими рукавичками.

Нагадаємо, станом на ранок 24 січня кількість заражених новим коронавірусом зросла до 830, 25 людей загинули.

Зазначимо, що клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку.

Вірус уже поширився за межі Китаю, окремі випадки захворювання зафіксовані в США, Сінгапурі, Саудівській Аравії, В’єтнамі та інших країнах.

23 січня влада Китайської народної Республіки заявила, що був зафіксований перший випадок смерті від коронавірусу за межами китайського міста Ухань, який став епіцентром вірусу.

Згідно зі звітом Державного комітету з питань гігієни і охорони здоров'я Китаю повідомляється, що жертвами коронавірусу стали люди у віці від 48 до 89 років. При цьому наголошується, що більшість з них мали хронічні захворювання.

Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.