Коронавірус у Китаї: кількість заражених зросла до 830



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Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом

24 летальні випадки зафіксовані в провінції Хубей, де й знаходиться епіцентр зараження

Національна комісія з питань охорони здоров'я Китаю повідомила про 25 летальних випадків внаслідок зараження новим коронавірусом.

Про це повідомляє Associated Press

Зазначається, що 24 випадки зафіксовані в провінції Хубей, де й знаходиться епіцентр зараження, а ще один — у провінції Хебей, про який повідомлялося раніше.

Загалом, кількість випадків зараження вірусом зросла до 830. Провінція Хубей, де розташоване місто Ухань, розташована в центральній частині Китаю, а провінція Хебей — на сході країни.

Нагадаємо, клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку.

Вірус уже поширився за межі Китаю, окремі випадки захворювання зафіксовані в США, Сінгапурі, Саудівській Аравії, В’єтнамі та інших країнах.

Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

23 січня влада Китайської народної Республіки заявила, що був зафіксований перший випадок смерті від коронавірусу за межами китайського міста Ухань, який став епіцентром вірусу.

Нагадаємо, в Китаї закрили вже три міста через поширення коронавірусу нового типу. У містах Ечжоу і Хуанган припинили роботу громадського транспорту.

Згідно зі звітом Державного комітету з питань гігієни і охорони здоров'я Китаю повідомляється, що жертвами коронавірусу стали люди у віці від 48 до 89 років. При цьому наголошується, що більшість з них мали хронічні захворювання.

Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.