Коронавірус у Китаї: влада «закрила» вже вісім міст



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Загалом у містах, які закрили через вірус, мешкають близько 25 мільйонів осіб

У Китаї закликали жителів вже восьми міст в провінції Хубей не залишати межі населених пунктів у зв'язку зі спалахом смертельного коронавірусу в Ухані.

Про це повідомляє АР.

«Щонайменше вісім міст були закриті - Ухань, Ечжоу, Хуанганг, Чібі, Цяньцзян, Чжицзян, Цзинмень і Сяньтао», - йдеться у повідомленні.

Всі вони розташовані у провінції Хубей в центральному Китаї, де була зосереджена хвороба.

Охоплення безпрецедентного блокування міст з метою стримати новий вірус, становить близько 25 мільйонів осіб.

В Ухані, де було зареєстровано найбільшу кількість випадків захворювання, збудують лікарню на 1000 ліжок у стилі установи, яке в Пекіні побудували під час епідемії атипової пневмонії. За словами представників муніципальної влади, лікарня буде побудована на ділянці площею 25 000 квадратних метрів і має бути відкрита 3 лютого.

Нагадаємо, станом на ранок 24 січня кількість заражених новим коронавірусом зросла до 830, 25 людей загинули.

Зазначимо, що клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку.

Вірус уже поширився за межі Китаю, окремі випадки захворювання зафіксовані в США, Сінгапурі, Саудівській Аравії, В’єтнамі та інших країнах.

Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

23 січня влада Китайської народної Республіки заявила, що був зафіксований перший випадок смерті від коронавірусу за межами китайського міста Ухань, який став епіцентром вірусу.

Згідно зі звітом Державного комітету з питань гігієни і охорони здоров'я Китаю повідомляється, що жертвами коронавірусу стали люди у віці від 48 до 89 років. При цьому наголошується, що більшість з них мали хронічні захворювання.

Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.