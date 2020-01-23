Зафіксовано перший випадок смерті від коронавіруса за межами Уханя



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Де саме помер хворий не повідомляється

Влада Китайської народної Республіки заявили, що був зафіксований перший випадок смерті від коронавіруса за межами китайського міста Ухань, який став епіцентром вірусу. Про це повідомляє AFP.

«Китай повідомляє про першу смерть поза епіцентру вірусу», - йдеться в повідомленні.

При цьому не повідомляється, де саме помер хворий.

#UPDATE China locked down some 20 million people around the epicentre of a deadly virus outbreak on Thursday, banning planes and trains from leaving in an unprecedented move aimed at containing the disease which has spread abroad https://t.co/tya66YqOY3 #Wuhan #coronavirus pic.twitter.com/tmW8YtTGQQ — AFP news agency (@AFP) January 23, 2020

Нагадаємо, в Китаї закрили вже три міста з-за поширення коронавіруса нового типу. У містах Ечжоу і Хуанган припинили роботу громадського транспорту.

Крім того, з 25 січня влади Пекіна закривають для відвідування музейний комплекс Заборонене місто після поширення в країні нового типу коронавіруса.

Відзначимо, що в Китаї розробили успішний метод для порятунку хворих від нового коронавіруса пневмонії. Завдяки насиченню крові киснем вдалося врятувати 53-річного чоловіка, який знаходиться в критичному стані.

Додамо, що згідно зі звітом Державного комітету з питань гігієни і охорони здоров'я Китаю повідомляється, що жертвами коронавіруса стали люди у віці від 48 до 89 років. При цьому наголошується, що більшість з них мали хронічні захворювання.

Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.