Зафіксовано перший випадок смерті від коронавіруса за межами Уханя

Де саме помер хворий не повідомляється

Влада Китайської народної Республіки заявили, що був зафіксований перший випадок смерті від коронавіруса за межами китайського міста Ухань, який став епіцентром вірусу. Про це повідомляє AFP.

«Китай повідомляє про першу смерть поза епіцентру вірусу», - йдеться в повідомленні.

При цьому не повідомляється, де саме помер хворий.

#UPDATE China locked down some 20 million people around the epicentre of a deadly virus outbreak on Thursday, banning planes and trains from leaving in an unprecedented move aimed at containing the disease which has spread abroad https://t.co/tya66YqOY3 #Wuhan #coronavirus pic.twitter.com/tmW8YtTGQQ