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    Суд відправив під домашній арешт спільника сина нардепа Попова

    Підозрюваний Владислав Чубан перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом протягом двох місяців
    Оболонський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту 15-річному Владиславу Чубану, який разом із сином народного депутата України Ігоря Попова Богданом підозрюється у розбійному нападі на магазин у столиці. Як повідомляє «Уніан», підозрюваний Чубан перебуватиме під цілодобовим домашнім
    • Сьогодні, 00:41
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    Підозрюваний Владислав Чубан перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом протягом двох місяців

    Оболонський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту 15-річному Владиславу Чубану, який разом із сином народного депутата України Ігоря Попова Богданом підозрюється у розбійному нападі на магазин у столиці.

    Як повідомляє «Уніан», підозрюваний Чубан перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом протягом двох місяців.

    Представники прокуратури клопотали перед судом про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою впродовж двох місяців.

    26 листопада, двоє невідомих у балаклавах  скоїли розбійний напад що на продуктовий магазин «Святковий»на пр-ті Рокоссовського, 3, після чого один зі злочинців був затриманий.

    Потім депутат від «Радикальної партії Олега Ляшка» Ігор Попов повідомив, що його 14-річний син скоїв злочин.

    Синові нардепа Попова вручили підозру в розбої. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.

    Також повідомлялося, що син нардепа Попова підозрюється у ще п’яти пограбуваннях за місяць.

    29 листопада суд відправив сина  Попова під домашній арешт.

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