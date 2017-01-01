Суд відправив під домашній арешт спільника сина нардепа Попова
- Сьогодні, 00:41
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Підозрюваний Владислав Чубан перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом протягом двох місяців
Оболонський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту 15-річному Владиславу Чубану, який разом із сином народного депутата України Ігоря Попова Богданом підозрюється у розбійному нападі на магазин у столиці.
Як повідомляє «Уніан», підозрюваний Чубан перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом протягом двох місяців.
Представники прокуратури клопотали перед судом про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою впродовж двох місяців.
26 листопада, двоє невідомих у балаклавах скоїли розбійний напад що на продуктовий магазин «Святковий»на пр-ті Рокоссовського, 3, після чого один зі злочинців був затриманий.
Потім депутат від «Радикальної партії Олега Ляшка» Ігор Попов повідомив, що його 14-річний син скоїв злочин.
Синові нардепа Попова вручили підозру в розбої. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.
Також повідомлялося, що син нардепа Попова підозрюється у ще п’яти пограбуваннях за місяць.
29 листопада суд відправив сина Попова під домашній арешт.