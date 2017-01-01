Кличко сподівається, що Рада наступного тижня схвалить закон про паркування

Кличко вважає, що багатьох інвесторів приваблять нові можливості після зміни законодавства, що допоможе в наведенні ладу на вулицях Києва

Мер Києва Віталій Кличко сподівається, що наступного тижня Верховна Рада зможе ухвалити закон про паркування, «що дасть можливість міській владі навести лад на вулицях столиці». Про це мер Кличко заявив в ефірі телеканалу «Прямий», інформує офіційний сайт столичного міського голови. Кличко зазначив, що декілька тижнів тому



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Кличко вважає, що багатьох інвесторів приваблять нові можливості після зміни законодавства, що допоможе в наведенні ладу на вулицях Києва

Мер Києва Віталій Кличко сподівається, що наступного тижня Верховна Рада зможе ухвалити закон про паркування, «що дасть можливість міській владі навести лад на вулицях столиці».

Про це мер Кличко заявив в ефірі телеканалу «Прямий», інформує офіційний сайт столичного міського голови.

Кличко зазначив, що декілька тижнів тому облітав на вертольоті над Києвом та звернув увагу, що багато території міста зайнято старими гаражами. Ці великі території, на думку Кличка, повинні бути використані набагато ефективніше.

«Сподіваюся, що наступного тижня Верховна Рада ухвалить у другому читанні закон про паркування, який дасть нам можливість і наводити лад з паркуванням на вулицях, і залучати інвесторів для будівництва паркінгів. У тому числі багатоповерхових паркінгів на місці гаражів», - заявив мер Києва.

На його думку, багатьох інвесторів приваблять такі можливості, а мерії це допоможе в наведенні ладу на вулицях Києва.

Як повідомляв «Главком», у Києві буде заборонено паркування на майже 70 вулицях (список).