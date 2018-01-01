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    Киянам та гостям столиці повідомили про закриття станції «Театральна»

    У Києві обмежать роботу однієї з центральних станції метро
    Сьогодні у зв'язку із заходами з нагоди Дня Собороності України буде тимчасово обмежена робота станції метро «Театральна». Про це інформує прес-служба Київського метрополітену, повідомляє «Главком». «22 січня з 08:00 та до закінчення заходів до Дня Соборності України буде зачинений вихід із підземного переходу
    • Сьогодні, 05:33
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    Вхід до станції метро&nbsp;&laquo;Театральна&raquo;
    Вхід до станції метро «Театральна»

    У Києві обмежать роботу однієї з центральних станції метро

    Сьогодні у зв'язку із заходами з нагоди Дня Собороності України буде тимчасово обмежена робота станції метро «Театральна».

    Про це інформує прес-служба Київського метрополітену, повідомляє «Главком».

    «22 січня з 08:00 та до закінчення заходів до Дня Соборності України буде зачинений вихід із підземного переходу станції «Театральна» до Музею історії Києва», - йдеться у повідомленні.

    Київ громадський транспорт метро
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