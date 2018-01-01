Киянам та гостям столиці повідомили про закриття станції «Театральна»

У Києві обмежать роботу однієї з центральних станції метро

Сьогодні у зв'язку із заходами з нагоди Дня Собороності України буде тимчасово обмежена робота станції метро «Театральна». Про це інформує прес-служба Київського метрополітену, повідомляє «Главком». «22 січня з 08:00 та до закінчення заходів до Дня Соборності України буде зачинений вихід із підземного переходу