Киянам та гостям столиці повідомили про закриття станції «Театральна»
- Сьогодні, 05:33
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Вхід до станції метро «Театральна»
У Києві обмежать роботу однієї з центральних станції метро
Сьогодні у зв'язку із заходами з нагоди Дня Собороності України буде тимчасово обмежена робота станції метро «Театральна».
Про це інформує прес-служба Київського метрополітену, повідомляє «Главком».
«22 січня з 08:00 та до закінчення заходів до Дня Соборності України буде зачинений вихід із підземного переходу станції «Театральна» до Музею історії Києва», - йдеться у повідомленні.