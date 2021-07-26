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    Кияни можуть оплатити комуналку за електронними рахунками: як це зробити

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    Дистанційна оплата комунальних послуг економить час - Кияни можуть оплатити комуналку за електронними рахунками: як це зробити
    Дистанційна оплата комунальних послуг економить час
    Фото: Центр комунального сервісу

    Для дистанційної оплати достатньо виконати три прості кроки

    Розрахуватися дистанційно за електронними рахунками кияни можуть через особистий кабінет на сайті комунального концерну «Центр комунального сервісу» або через індивідуальний QR-код, що надрукований на кожному рахунку-повідомленні. Про це повідомляє Центр комунального сервісу.

    Для оплати через особистий кабінет достатньо виконати 3 прості кроки:

    • Створити обліковий запис (додавши прізвище, ім’я та електронну адресу).
    • Додати об’єкт (квартиру або кілька – для допомоги при оплаті старшим сусідам та родичам).
    • Обрати зручний спосіб оплати та розрахуватись. Квитанція про оплату надійде на вказану електронну пошту.

    Щоб оплатити за допомогою QR-коду, потрібно:

    • Зісканувати код та перейти за посиланням.
    • Ввести номер телефону та електронну адресу, на яку після оплати миттєво надійде квитанція.
    • Натиснути «Сплатити».

    Зокрема, власники картки киянина можуть оплатити спожиті послуги без комісії. Для здійснення безкомісійної оплати необхідно обрати відповідну картку із запропонованого переліку на етапі оплати.

    Як повідомлялося, новий опалювальний сезон буде нелегким для киян, оскільки вже з 1 липня тариф на газ складатиме 10-12 гривень за кубометр, а до осені ціна буде тільки зростати. А крім газу, подорожчає ще й електроенергія.

    Столиця запроваджує так званий рекомендований авансовий платіж за опалення – 10 грн/кв. м. Його можна сплачувати вже з липня, і це буде певним накопиченням, щоб зменшити плату за опалення взимку.

    У платіжках «Київтеплоенерго» в липні вже з'явилась нова графа – рекомендовані авансові платежі за тепло.

    Читайте також: Восени опалення різко подорожчає. Скільки доведеться платити киянам
    Теги: ЖКГ Київ тарифи опалювальний сезон електроенергія кияни Київтеплоенерго послуги
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    Кияни можуть оплатити комуналку за електронними рахунками: як це зробити