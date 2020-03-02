  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кияни нагородили «героя парковки» мішками зі сміттям (фото)

    • Розсилка
    <p>Кияни поклали пакети зі сміттям на дах і капот автомобіля</p> - Кияни нагородили «героя парковки» мішками зі сміттям (фото)

    Кияни поклали пакети зі сміттям на дах і капот автомобіля

    Фото: Київ оперативний

    Subaru загородив прохід до сміттєвих баків

    Мешканці Києва продовжують карати водіїв, які припарковують свої автомобілі у непризначених для цього місцях.

    Так, у понеділок, 2 березня, на Урловській, 21 водій Subaru припаркувався біля сміттєвих баків, закривши прохід до них. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Щоб покарати водія, кияни поклали пакети зі сміттям на дах і капот автомобіля.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Кияни нагородили «героя парковки» мішками зі сміттям (фото)
    Кияни нагородили «героя парковки» мішками зі сміттям (фото)
    Кияни нагородили «героя парковки» мішками зі сміттям (фото)

    Нагадаємо, 30 січня на вулиці Драгоманова у Дарницькому районі Києва невідомі жорстоко провчили власника автомобіля, що припаркувався на газоні.

    18 лютого чоловік спалив автомобіль Ford, припаркований на газоні біля заводу на вулиці Пирогівський шлях у Голосіївському районі Києва.

    Київ водій автомобіль кияни парковка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ