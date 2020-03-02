Кияни нагородили «героя парковки» мішками зі сміттям (фото)



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Кияни поклали пакети зі сміттям на дах і капот автомобіля Фото: Київ оперативний

Subaru загородив прохід до сміттєвих баків

Мешканці Києва продовжують карати водіїв, які припарковують свої автомобілі у непризначених для цього місцях.

Так, у понеділок, 2 березня, на Урловській, 21 водій Subaru припаркувався біля сміттєвих баків, закривши прохід до них. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Щоб покарати водія, кияни поклали пакети зі сміттям на дах і капот автомобіля.

Нагадаємо, 30 січня на вулиці Драгоманова у Дарницькому районі Києва невідомі жорстоко провчили власника автомобіля, що припаркувався на газоні.

18 лютого чоловік спалив автомобіль Ford, припаркований на газоні біля заводу на вулиці Пирогівський шлях у Голосіївському районі Києва.