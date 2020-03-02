Факт евакуації автівки у Києві можна перевірити у мобільному додатку



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Евакуація автомобіля порушника Фото: Інспекція з паркування

Запускається новий мобільний додаток у версії від Kyiv Smart City

Департамент транспортної інфраструктури спільно з Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації запускають мобільний додаток у новій версії від Kyiv Smart City, який дасть можливість водіям значно швидше проходити процедуру отримання евакуйованих автомобілів зі штрафмайданчика.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Дмитро Рахматуллін, начальник інспекції з паркування, заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

«Відтепер Вам не потрібно хвилюватися, куди поділось ваше авто. У вас є можливість перевірити факт евакуації в додатку! Якщо машина на штрафмайданчику, ми розкажемо, які документи потрібно завантажити, як сплатити штраф онлайн і куди поїхати, аби забрати авто», - написав він.

Як працює система

1. Повернення автомобіля відтепер доступно в розділі «Евакуація» (див. фото). Якщо ви вже додали своє авто в профіль, ви отримаєте push-сповіщення про те, що ваше авто було евакуйовано, і зможете одразу починати процес повернення - він простий та зручний.

2. Ви можете самостійно перевірити, чи було евакуйовано ваше авто. Для цього вам достатньо ввести його номер.

3. Після цього оберіть функцію «Зберегти автомобіль»; тоді у випадку евакуації вам автоматично будуть надходити push-сповіщення. У результаті пошукового запиту ви побачите: авто евакуйовано чи неевакуйовано (див. фото 5, 6).

4. Якщо виявилося, що ваше авто евакуйовано, потрібно:

вказати номер техпаспорта та завантажити його з двох сторін;

завантажити фото водійського посвідчення з двох сторін.

5. Також не забудьте вказати дату, коли ви заберете авто. Окрім того, потрібно сплатити штраф, суму за евакуацію та суму за збереження авто на штрафмайданчику.

6. Після того, як оплату буде схвалено, ви отримаєте інструкцію, з якої дізнаєтесь, що робити далі. У вас буде можливість завантажити квитанцію про сплату.

7. З моменту сплати штрафу ваша заява отримає статус «У процесі повернення».

8. Тепер потрібно поїхати затвердити заяву та забрати авто (буде вказано за якою адресою вам треба їхати, аби затвердити заяву, і які документи необхідно мати з собою).

Наразі триває процес відпрацювання системи на початковому етапі, у зв'язку з чим можливі певні технічні збої, попередив Рахматуллін.

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