У Києві радикально покарали «героя парковки» (фото)

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Автомобіль Ford згорів Фото: Патрульна поліція Києва

Столичні патрульні затримали чоловіка, який підпалив автомобіль, припаркований на газоні

У вівторок, 18 лютого, близько 9-ї години на службу 102 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Пирогівський шлях у Голосіївському районі Києва. Поліцейські, які прибули на місце виклику виявили палаючий автомобіль Ford, ліквідацією загорання вже займалися рятувальники.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Інспектори знайшли власника автомобіля, який пояснив, що залишив свій автомобіль навпроти заводу та пішов на роботу, а згодом йому повідомили, що транспортний засіб палає.

Слід зазначити, що водій припаркував свій автомобіль на газоні.

Зі слів працівників служби безпеки заводу, вранці до них підходив невідомий чоловік з явними ознаками алкогольного сп'яніння та погрожував підпалити авто, якщо власник не перепаркує його. Охоронці описали зовнішній вигляд та одяг цього чоловіка.

Відпрацьовуючи отриману інформацію, патрульні виявили чоловіка, схожого за описом. Громадянина впізнав працівник служби безпеки заводу.

На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події та надання правової кваліфікації діям затриманого.

Раніше повідомлялося, що за останню добу столичні рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію пожеж у приватному автотранспорті.