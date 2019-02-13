Кияни назвали відповідальних за підвищення тарифів у місті



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Третина киян вважає, що відповідальність за підвищення тарифів у місті несе уряд

Менше 10% киян вважають, що відповідальність за підвищення тарифів на комунальні послуги несе столична влада. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Згідно з опитуванням, 35,8% киян вважають, що в першу чергу відповідальність за підвищення тарифі на комунальні послуги несе уряд України, 22,7% – Верховна Рада, 11,5% – президент.

Далі йдуть місцева влада (6,8%), МВФ (6,7%), західні країни (2,8%).

Опитування громадської думки жителів м. Київ було проведено з 19 січня по 4 лютого 2019 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення клієнта. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп’ютера (САTІ, computer-assistedtelephoneinterviews) опитано 811 респондентів, що мешкають у Києві, за 2-х ступеневою вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення міста віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 3,5% для показників близьких до 50%, 3,1% — для показників близьких до 25% або 75%, 2,3% — для показників близьких до 12% або 88%, 1,6% — для показників близьких до 5% або 95%.