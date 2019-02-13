  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кияни назвали відповідальних за підвищення тарифів у місті

    • Розсилка
    Кияни назвали відповідальних за підвищення тарифів у місті

    Третина киян вважає, що відповідальність за підвищення тарифів у місті несе уряд

    Менше 10% киян вважають, що відповідальність за підвищення тарифів на комунальні послуги несе столична влада. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

    Згідно з опитуванням, 35,8% киян вважають, що в першу чергу відповідальність за підвищення тарифі на комунальні послуги несе уряд України, 22,7% – Верховна Рада, 11,5% – президент.

    Далі йдуть місцева влада (6,8%), МВФ (6,7%), західні країни (2,8%).

    Опитування громадської думки жителів м. Київ було проведено з 19 січня по 4 лютого 2019 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення клієнта. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп’ютера (САTІ, computer-assistedtelephoneinterviews) опитано 811 респондентів, що мешкають у Києві, за 2-х ступеневою вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення міста віком від 18 років.

    Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 3,5% для показників близьких до 50%, 3,1% — для показників близьких до 25% або 75%, 2,3% — для показників близьких до 12% або 88%, 1,6% — для показників близьких до 5% або 95%.

    Читайте також
    Верховна Рада МВФ соцопитування Київ тарифи місцева влада кияни уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ