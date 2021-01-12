Газовий майдан. Що насправді відбувається з тарифами?

Про змову влади і олігархів

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Что происходит на самом деле с тарифами.

Мы видим сговор Зеленского, Ермака, «Нафтогаза», Коломойского и Фирташа.

Спецоперация выглядит следующим образом. Сначала в разы повышаются тарифы, потом снижаются до уровня, выгодного для спокойного грабежа украинцев. То есть - до 6 грн за куб при реальной цене 3 грн.

Гешефт каждого.

Зеленский якобы заставляет снизить тарифы. И все должны хвалить хорошего президента.

Коломойский продавливает на должность премьера лояльного Витренко, как великого «понижателя тарифов».

«Нефтегаз» и Фирташ получат возможность продавать газ по устраивающей цене 6-7 грн за куб. Кроме того, Фирташу дадут доступ к продаже дешёвого газа украинской добычи и никто не снизит увеличенную в два раза цену на доставку газа его облгазам.

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