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    Думки вголос

    Газовий майдан. Що насправді відбувається з тарифами?

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Розсилка
    Спритність рук і ніякого шахрайства&nbsp; - Газовий майдан. Що насправді відбувається з тарифами?
    Спритність рук і ніякого шахрайства 

    Про змову влади і олігархів

    Мовою оригіналу

    Что происходит на самом деле с тарифами.

    Мы видим сговор Зеленского, Ермака, «Нафтогаза», Коломойского и Фирташа.

    Спецоперация выглядит следующим образом. Сначала в разы повышаются тарифы, потом снижаются до уровня, выгодного для спокойного грабежа украинцев. То есть - до 6 грн за куб при реальной цене 3 грн.

    Гешефт каждого.

    Зеленский якобы заставляет снизить тарифы. И все должны хвалить хорошего президента.

    Коломойский продавливает на должность премьера лояльного Витренко, как великого «понижателя тарифов».

    «Нефтегаз» и Фирташ получат возможность продавать газ по устраивающей цене 6-7 грн за куб. Кроме того, Фирташу дадут доступ к продаже дешёвого газа украинской добычи и никто не снизит увеличенную в два раза цену на доставку газа его облгазам.

    Следите за руками...

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    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Ігор Коломойський газ тарифи Нафтогаз України Дмитро Фірташ протест Володимир Зеленський
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