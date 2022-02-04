«Перша сцена» Києва потребує капітального ремонту: кияни зареєстрували петицію до Кличка

Автор петиції наголошує, що найвідоміший театр України перебуває не у найкращому стані

Національний театр імені Івана Франка потребує реставрації та ремонту. Оновити застарілу сцену та обшарпане оздоблення кияни просять у відповідній електронній петиції, яка зареєстрована на сайті Київської міської ради.

Її автор Олександр Глазков зазначає, що Національний театр імені Івана Франка – мабуть найвідоміший театр не тільки Києва, а і усієї України – на жаль, перебуває, м’яко кажучи, не у найкращому стані.

«Старі коридори, сходи, від деяких з яких вже починає відшаровуватися частини оздоблення, застарілий вигляд основної сцени театру – це все неприйнятно! Перша сцена України не достойна мати такий вигляд! Тому прошу пана Кличка провести ремонт цього театру на тому ж самому рівні, на якому рік тому провели ремонт театру оперети», – йдеться у зверненні.

До слова, столичний Театр драми і комедії на Лівому березі цього тижня вимушений піти на карантин через масове зараження акторів коронавірусом.

Нагадаємо, у Києві вулицю Єрмака пропонують перейменувати у вулицю сера Вінстона Черчилля. Відповідна петиція з’явилася на сайті Київської міськради.