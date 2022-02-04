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    «Перша сцена» Києва потребує капітального ремонту: кияни зареєстрували петицію до Кличка

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    Сцена театру потребує ремонту - «Перша сцена» Києва потребує капітального ремонту: кияни зареєстрували петицію до Кличка
    Сцена театру потребує ремонту
    фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

    Автор петиції наголошує, що найвідоміший театр України перебуває не у найкращому стані

    Національний театр імені Івана Франка потребує реставрації та ремонту. Оновити застарілу сцену та обшарпане оздоблення кияни просять у відповідній електронній петиції, яка зареєстрована на сайті Київської міської ради.

    Її автор Олександр Глазков зазначає, що Національний театр імені Івана Франка – мабуть найвідоміший театр не тільки Києва, а і усієї України – на жаль, перебуває, м’яко кажучи, не у найкращому стані.

    «Старі коридори, сходи, від деяких з яких вже починає відшаровуватися частини оздоблення, застарілий вигляд основної сцени театру – це все неприйнятно! Перша сцена України не достойна мати такий вигляд! Тому прошу пана Кличка провести ремонт цього театру на тому ж самому рівні, на якому рік тому провели ремонт театру оперети», – йдеться у зверненні.

    До слова, столичний Театр драми і комедії на Лівому березі цього тижня вимушений піти на карантин через масове зараження акторів коронавірусом.

    Нагадаємо, у Києві вулицю Єрмака пропонують перейменувати у вулицю сера Вінстона Черчилля. Відповідна петиція з’явилася на сайті Київської міськради.

    Теги: ремонт театр карантин кияни петиція
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    «Перша сцена» Києва потребує капітального ремонту: кияни зареєстрували петицію до Кличка