В Україні зміняться правила гарантійного ремонту

Проєкт покликаний замінити порядок, який діяв у країні з 2002 року

Мінекономіки підготувало новий порядок гарантійного ремонту або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів. Проєкт покликаний замінити порядок, який діяв у країні з 2002 року.

Нові правила гарантійного ремонту

Документ визначає відносини між виробниками, продавцями, сервісними центрами та споживачами щодо виконання гарантійних зобов'язань. Взаємини регулюватимуть відповідні договори.

Виробник зобов'язується виконати гарантійний ремонт товару, який виконується для споживача безкоштовно, у разі укладення договору про гарантійне обслуговування.

У разі, якщо при проведенні монтажу товару продавцем або сервісним центром були помічені проблеми, які не можна усунути на місці, то покупець може вимагати:

заміну товару на такий самий або аналогічний з-поміж наявних у продавця;

відправлення товару на гарантійний ремонт;

повернення коштів, які були внесені за цей товар.

Якщо діагностика показала, що несправності товару немає, або вона виникла не з вини продавця, то покупцю видається відповідний документ у письмовій чи електронній формі. Якщо покупець не згоден з цим, то він може вимагати проведення експертизи товару. Будь-яка діагностика товару, гарантійний ремонт та заміна товару для споживача здійснюється безкоштовно.

Гарантійний термін та ремонт

Гарантійний термін на товар починає діяти з дня його передачі покупцю. Термін виконання гарантійного ремонту становить 14 днів із дати купівлі або за домовленістю сторін в інший термін.

Також покупець отримуватиме компенсацію у розмірі 1% від вартості товару за кожен день затримки виконання гарантійного ремонту. Якщо товар був зіпсований з вини покупця, продавець має право відмовити йому в безкоштовному ремонті.