  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    В Україні зміняться правила гарантійного ремонту

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Мінекономіки підготувало новий порядок відносин між виробниками, продавцями, сервісними центрами та споживачами - В Україні зміняться правила гарантійного ремонту
    Мінекономіки підготувало новий порядок відносин між виробниками, продавцями, сервісними центрами та споживачами
    фото з відкритих джерел

    Проєкт покликаний замінити порядок, який діяв у країні з 2002 року

    Мінекономіки підготувало новий порядок гарантійного ремонту або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів. Проєкт покликаний замінити порядок, який діяв у країні з 2002 року.

    Нові правила гарантійного ремонту

    Документ визначає відносини між виробниками, продавцями, сервісними центрами та споживачами щодо виконання гарантійних зобов'язань. Взаємини регулюватимуть відповідні договори.

    Виробник зобов'язується виконати гарантійний ремонт товару, який виконується для споживача безкоштовно, у разі укладення договору про гарантійне обслуговування.

    У разі, якщо при проведенні монтажу товару продавцем або сервісним центром були помічені проблеми, які не можна усунути на місці, то покупець може вимагати:

    • заміну товару на такий самий або аналогічний з-поміж наявних у продавця;
    • відправлення товару на гарантійний ремонт;
    • повернення коштів, які були внесені за цей товар.

    Якщо діагностика показала, що несправності товару немає, або вона виникла не з вини продавця, то покупцю видається відповідний документ у письмовій чи електронній формі. Якщо покупець не згоден з цим, то він може вимагати проведення експертизи товару. Будь-яка діагностика товару, гарантійний ремонт та заміна товару для споживача здійснюється безкоштовно.

    Гарантійний термін та ремонт

    Гарантійний термін на товар починає діяти з дня його передачі покупцю. Термін виконання гарантійного ремонту становить 14 днів із дати купівлі або за домовленістю сторін в інший термін.

    Також покупець отримуватиме компенсацію у розмірі 1% від вартості товару за кожен день затримки виконання гарантійного ремонту. Якщо товар був зіпсований з вини покупця, продавець має право відмовити йому в безкоштовному ремонті.

    Читайте також: Застосування касових апаратів та товарний облік: податкова надала роз'яснення
    Теги: гроші закон ремонт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні зміняться правила гарантійного ремонту