У Києві вулицю Єрмака можуть перейменувати на честь Вінстона Черчилля

Для розгляду Київрадою петиція має зібрати шість тисяч голосів за 58 днів

Петиція зареєстрована 26 січня і набрала 259 підписів

У Києві вулицю Єрмака пропонують перейменувати у вулицю сера Вінстона Черчилля. Відповідна петиція з’явилася на сайті Київської міськради.

У Києві хочуть вулицю Єрмака перейменувати на честь британського прем'єр-міністра сера Вінстона Черчилля.

Автор звернення Віктор Трегубов, зазначив, що вулиця в Оболонському районі, яка пролягає від проспекту Степана Бандери через вулицю Куренівську, названа на честь Єрмака Тимофійовича – донського отамана, який в XVI сторіччі завоював західний Сибір та включив землі сибірських народів до Московської держави.

«Єрмак, який став уособленням завойовницької, імперської політики Росії, є частиною історії нашого ворога і не має жодного відношення до України. На його честь не має називатися жодна з вулиць нашої столиці. Адже назви вулиць будь-якого міста формують парадигму культурного простору, в якому це місто перебуває», – йдеться у петиції.

За словами автора, на тлі щораз більшої загрози повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну особливо важливою є підтримка і посилення дипломатичних зв’язків зі стратегічними партнерами.

«Велика Британія є нашим надійним другом і партнером, і британці не словом, а ділом довели, що підтримають нас у нашій біді. Одним з жестів дружності і вдячності може бути перейменування однієї з вулиць Києва на честь сера Вінстона Черчилля – британського державного діяча XX століття, який у 1940–1945 та 1951–1955 роках був прем'єр-міністром Великої Британії і запам‘ятався всьому світу як борець проти кровожерних диктатур», – пише Трегубов.

Петиція зареєстрована 26 січня і набрала 259 підписів. Для розгляду Київрадою вона має зібрати шість тисяч голосів за 58 днів.

Нагадаємо, у Києві з’явилася станція імені Романа Шухевича. До слова, Київрада перейменувала 12 вулиць і назвала сквер іменем Сліпака. Також у грудні чотири вулиці столиці отримали нові назви.