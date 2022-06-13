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    Авто

    Скільки коштує пальне на українських АЗС: оприлюднено ціни

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    Скільки коштує пальне на українських АЗС: оприлюднено ціни
    фото з відкритих джерел

    Мережі АЗС скоригували вартість бензину, дизеля та автогазу

    Дефіцит пального в Україні все ще присутній, однак протягом останніх днів ситуація почала дещо покращуватися. Про зміни в цінах на пальне повідомляє Auto.RIA.

    У середньому вартість бензину, дизпального та газу на великих мережах залишається стабільною протягом останніх трьох тижнів. Інформація про ціни не завжди свідчить про те, що на АЗС є у вільному продажу пальне. Часто реалізація здійснюється лише за талонами, паливними картками або водіями спецтранспорту.

    Зазначається, що найдешевший бензин продають на заправках Shell – 45,7 грн/літр. Тоді як найдорожчий – на «Катрал» – 59 грн/л. Мережі ОККО, БРСМ та WOG реалізують «А-95» у межах 51 грн за літр.

    Щодо дизпального, то найдешевший продається на «Авіас» та «Укрнафта» – 55 грн. Найдорожче дизель продає «Катрал», 63 грн. Ціни на автогаз оприлюднили лише деякі заправки, зокрема UPG, ОККО та WOG. Його вартість варіюється від 37 грн/л до 42 грн/л.

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    Скільки коштує пальне на українських АЗС: оприлюднено ціни
    Скільки коштує пальне на українських АЗС: оприлюднено ціни
    Фото: auto.ria.com

    У таблиці представлені усереднені ціни заправок по всій Україні, які можуть відрізнятись у містах, залежно від регіону країни.

    Нагадаємо, в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.

    У травні Головне управління Держпродспоживслужби провело перевірку більш ніж 100 автозаправних станцій у Києві. У результаті перевірок зафіксовано низку порушень на 36 АЗС.

    Також раніше повідомлялося, що закарпатські паливні компанії відмовилися постачати пальне в інші регіони, допоки не буде забезпечено потребу Закарпатської області.

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    Теги: АЗС Україна пальне дизельне пальне
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    Скільки коштує пальне на українських АЗС: оприлюднено ціни