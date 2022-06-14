Скільки ще триватиме дефіцит бензину в Україні: прогноз експерта

З'явився прогноз, скільки ще триватиме дефіцит бензину в Україні

Дешевого пального більше не буде

Пальне в Україні й надалі буде в дефіциті. Принаймні, до кінця війни: так прогнозують урядовці та експерти. Ворог продовжує нищити наші запаси нафтопродуктів і руйнувати шляхи їхнього постачання. Який вихід шукає уряд, йдеться в сюжеті ТСН.

З початком повномасштабної війни РФ Україна втратила власне виробництво бензину та дизелю, тепер все пальне імпортують з Європи. Кількість бензовозів, що перетинають кордон, зросла у 20 разів. Автотранспорт та залізниця – нині основні способи доставки пального до України.

Щомісяця імпорт пального до України зростає: у травні бензину завезли майже у 1,5 разу більше бензину, ніж у квітні, дизелю – на 82%. Червень уже б'є рекорди. Європа з такими українськими апетитами ледь справляється.

«Дешевого пального більше не буде. Тобто ми маємо зрозуміти, що в Україні тепер європейська ціна на пальне. Європейська ціна – це 1,5 євро за літр», – заявив Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики.

Та на сьогодні дефіцит пального все одно існує. В уряді намагаються знайти додаткові шляхи імпорту та збільшити власне виробництво за рахунок вцілілих міні-переробних заводів. Проте дефіцит все одно не зникне поки що остаточно.

Нагадаємо, в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.

У травні Головне управління Держпродспоживслужби провело перевірку більш ніж 100 автозаправних станцій у Києві. У результаті перевірок зафіксовано низку порушень на 36 АЗС.

Також раніше повідомлялося, що закарпатські паливні компанії відмовилися постачати пальне в інші регіони, допоки не буде забезпечено потребу Закарпатської області.

Читайте також:



