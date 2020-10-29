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    Дихати небезпечно: Київ піднявся на третє місце в рейтингу найбрудніших міст світу

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    Вранці 29 жовтня у Києві густий туман і смог - Дихати небезпечно: Київ піднявся на третє місце в рейтингу найбрудніших міст світу
    Вранці 29 жовтня у Києві густий туман і смог
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Сильний туман не сприяє розсіюванню шкідливих домішок у повітрі столиці

    Якість повітря в Києві погіршується щогодини. Так, станом на 10 годину ранку 29 жовтня Київ опинився на третьому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 154 при нормі у 50.

    Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як «нездоровий».


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    Сьогодні вранці у Києві сильний туман. Видимість не перевищує 500 м.

    Нагадаємо, станом 8 годину 29 жовтня Київ знаходився на 13 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    У жовтні Київ кілька днів поспіль перебував у числі міст із найбруднішим повітрям.

    Раніше у коментарі «Главкому» директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко пояснив таку ситуацію збігом двох факторів: туман та наслідки людської діяльності

    екологія Київ рейтинг повітря
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