Дихати небезпечно: Київ піднявся на третє місце в рейтингу найбрудніших міст світу
Сильний туман не сприяє розсіюванню шкідливих домішок у повітрі столиці
Якість повітря в Києві погіршується щогодини. Так, станом на 10 годину ранку 29 жовтня Київ опинився на третьому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.
Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.
Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 154 при нормі у 50.
Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як «нездоровий».
Сьогодні вранці у Києві сильний туман. Видимість не перевищує 500 м.
Нагадаємо, станом 8 годину 29 жовтня Київ знаходився на 13 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.
У жовтні Київ кілька днів поспіль перебував у числі міст із найбруднішим повітрям.
Раніше у коментарі «Главкому» директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко пояснив таку ситуацію збігом двох факторів: туман та наслідки людської діяльності