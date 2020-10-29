Дихати небезпечно: Київ піднявся на третє місце в рейтингу найбрудніших міст світу



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Вранці 29 жовтня у Києві густий туман і смог Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Сильний туман не сприяє розсіюванню шкідливих домішок у повітрі столиці

Якість повітря в Києві погіршується щогодини. Так, станом на 10 годину ранку 29 жовтня Київ опинився на третьому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 154 при нормі у 50.

Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як «нездоровий».





Сьогодні вранці у Києві сильний туман. Видимість не перевищує 500 м.

Нагадаємо, станом 8 годину 29 жовтня Київ знаходився на 13 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

У жовтні Київ кілька днів поспіль перебував у числі міст із найбруднішим повітрям.

Раніше у коментарі «Главкому» директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко пояснив таку ситуацію збігом двох факторів: туман та наслідки людської діяльності