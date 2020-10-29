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    Новини

    У Києві оголошено перший рівень небезпеки

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    Видимість у Києві не перевищує 500 м - У Києві оголошено перший рівень небезпеки
    Видимість у Києві не перевищує 500 м

    Столицю накрив густий туман

    До кінця доби 29 жовтня, вночі та вранці 30 жовтня у Києві буде туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    Нагадаємо, у четвер, 29 жовтня, Київ опинився на третьому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. У столиці України спостерігається туман і смог. Туман не сприяє розсіюванню шкідливих домішок у повітрі.

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