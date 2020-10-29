У Києві оголошено перший рівень небезпеки



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Видимість у Києві не перевищує 500 м

Столицю накрив густий туман

До кінця доби 29 жовтня, вночі та вранці 30 жовтня у Києві буде туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, у четвер, 29 жовтня, Київ опинився на третьому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. У столиці України спостерігається туман і смог. Туман не сприяє розсіюванню шкідливих домішок у повітрі.