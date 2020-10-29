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    Події в Україні

    Вранці туман, а вдень – тепло до +19: прогноз погоди в Україні на сьогодні

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    Вранці в західних, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях туман - Вранці туман, а вдень – тепло до +19: прогноз погоди в Україні на сьогодні
    Вранці в західних, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях туман

    У Києві сьогодні істотних опадів не очікується, температура вдень 12-14°

    В Україні у четвер, 29 жовтня, переважатиме суха погода із ранковими туманами, вдень повітря прогріється до 19° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укгідрометцентру.

    «29 жовтня хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише в Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях вдень невеликий дощ. Вночі та вранці в західних, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях туман», - йдеться в повідомленні.

    Температура вночі становитиме 3-8° тепла, вдень 10-15°, у південній частині вночі 8-13°, вдень 14-19°.

    У Києві сьогодні істотних опадів не очікується. Температура вночі у столиці 6-8° тепла, вдень 12-14°.

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    До слова, коронавірус знизив точність прогнозів погоди.

    прогноз погоди Укргідрометцентр
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