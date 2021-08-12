Киянин під час пандемії облетів 50 країн і встановив два рекорди

Турист-рекордсмен дав поради, як подорожувати світом під час пандемії

Киянин Костянтин Ліорек своїми подорожами встановив два рекорди України - за кількістю подорожей під час карантину й за кількістю зроблених ПЛР-тестів. Про це розповіли у програмі «Київ. NewsRoom» телеканалу «Київ».

«Я почав їздити по тих країнах, які відкривалися. Кожен раз перевіряв інформацію, куди можна їхати з тестом, без тесту, які вимоги тощо. Фактично, я відвідав більшість країн Африки (у той час це була Західна Африка), а також більшість країн Східної Африки, де я ще не був. Наразі я відвідав 175 країн світу», – розповів турист.

Зокрема під час пандемії він відвідав 50 країн.

Спіймати Костянтина Ліорека у Києві фактично неможливо. Коли йому зателефонували журналісти, він збирався до Румунії. Каже, що правила в’їзду в різні країни можуть змінюватися за лічені години. Відтак, варто перевіряти одразу кілька ресурсів перед виїздом. Перший у списку – сайт Міністерства закордонних справ України.

«Є такий ресурс який називається Travel.Advisor від МЗС України, але, на жаль, там інформація змінюється не так швидко, як хотілося б. Особливо, якщо це стосується країн, у які українці їздять не часто. Інший важливий ресурс є на сайті ІАТА – це міжнародна асоціація авіаперевізників», – пояснив турист.

Асоціація IATA має зручний застосунок, який дозволить знайти точну інформацію з вимогами до тестувань під час подорожі.

Ще два сайти, які радить мандрівник, – веб-сторінки Американського і Британського посольств. «На сайті будь-якого посольства є інформація щодо Covid-19 – які потрібні документи, чи відкриті кордони, повітряні і по землі тощо», – зазначив Костянтин.

Важливо перевірити три-чотири ресурси. Якщо інформація збігається – можна сміливо збирати необхідні документи.

До цих порад досвідченого мандрівника адвокат Юрій Бєлоус радить додати й реєстрацію в системі «Друг». «Це система від МЗС. Там ви надаєте інформацію про те, куди ви їдете, з ким, на який період, контактні телефони та електронну пошту. У випадку, якщо з вами щось станеться, із наданими цими даними працівники МЗС за кордоном зможуть вам швидко допомогти», – наголосив він.

Із появою Covid-19 популярною стала послуга страхування фінансових ризиків – коли подорож скасовується за станом здоров’я. Якщо раніше на такий документ українці не звертали увагу, а брали лише обов’язковий поліс туристичного страхування, то тепер кожен другий тур страхують на випадок зараження коронавірусом. Без цього скасувати тур через хворобу – додаткові фінансові втрати для мандрівників.

Костянтин Ліорек каже, що бронює готель із можливістю в останній момент змінити бронювання, резервацію або скасувати її. «Можливість ця є і зараз. Більшість готелів дає цю змогу. Навіть якщо у вас була якась передплата за цей готель, то через систему «Букінг» або через іншу систему гроші повертаються», – пояснив він.

Цікаво, що раніше турист із Києва думав, що уникнути несподіванок через закриті кордони допоможе сертифікат про вакцинацію. Чоловік ще навесні у США отримав дві дози щеплення. Та виявилося, що документ про імунізацію працює не всюди.

«Більшість країн навіть для вакцинованих людей питають тести. Особливо ті країни, про які я говорю, тобто африканські або близького Сходу. У деяких країнах є так, що ви прилітаєте, маєте здати тест по прильоту, не дивлячись на те, що у вас є тест із вильоту. Це для більшості країн є великим бізнесом. Насправді я думаю, що навіть коли весь світ вакцинується, африканські країни будуть ще дуже довго вимагати тест», – зазначив Костянтин Ліорек.

Туроператори переконують, що умови і правила подорожей будуть змінюватися ще не один рік. Відтак, не беруться прогнозувати, які обмеження будуть навіть за кілька тижнів у тій чи іншій країні. Водночас радять кожну свою поїздку ретельно планувати – збирати дані, моніторити одразу кілька різних ресурсів і вірити, що пандемія відпочинок не зіпсує.