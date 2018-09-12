Киянин привіз із відпочинку лихоманку Західного Нілу
-
Розсилка
У чоловіка, який повернувся з Крита, діагноз «менінгіальна форма лихоманки Західного Нілу» підтверджений офіційно
У Києві підтверджений випадок захворювання лихоманкою Західного Нілу у молодого чоловіка, який відпочивав на Криті.
Про це в коментарі Укрінформу повідомила провідний інфекціоніст України, завідуюча кафедрою інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця, заслужений лікар України професор Ольга Голубовська.
«В Олександрівську лікарню був госпіталізований молодий чоловік з серйозним менінгітом. У пацієнта, по деяких особливостях перебігу хвороби, було запідозрено лихоманку Західного Нілу. Діагноз «менінгіальна форма лихоманки Західного Нілу» підтверджений офіційно. На сьогодні стан пацієнта стабільний, динаміка позитивна, але про прогнози говорити ще рано», - розповіла Голубовська.
Вона підкреслила, що лихоманка Західного Нілу - захворювання, яке проявляє зараз неймовірну активність в Європі.
«Це досить небезпечне захворювання, інформованість про яке в широкомасштабній клінічній практиці низька. Цього року у багатьох країнах Європи спостерігається безпрецедентне зростання цього захворювання. Вважають, що це пов'язано з аномально високою температурою і тривалими дощами, що змінюються посухою. Такі погодні умови сприяють розмноженню і поширенню комарів. У країнах Євросоюзу з початку 2018 року зафіксовано 710 випадків захворювання. Найсильніше постраждали такі країни, як Сербія, Італія, Греція, Угорщина і Румунія. Ситуація настільки серйозна, що заплановано її обговорення на 68 сесій Європейського регіонального комітету ВООЗ, яка пройде в Римі (Італія) 17-20 вересня 2018 року», - сказала професор Голубовська.
Вона акцентувала, що у 80% людей інфекція протікає безсимптомно.
«У 20% хворих розвивається грипоподібне захворювання, що характеризується різким підвищенням температури тіла, головним болем, болем в горлі, м'язах, суглобах і спині, слабкістю, нудотою і діареєю. Найнебезпечнішими в плані прогнозу є поразки центральної нервової системи (менінгіт, енцефаліт), смертність серед пацієнтів, у яких розвивається нейроінвазивна форма хвороби, складає від 4% до 14%», - сказала Голубовська.
За даними Європейського центру по профілактиці і боротьбі із захворюваннями, в період з 24 по 20 серпня 2018 року в країнах Євросоюзу зафіксовано 300 випадків захворювання лихоманкою Західного Нілу. Найбільше випадків — в Італії (144). За один тиждень серпня 2018 зафіксовано 24 випадки смерті. Всього у 2018 році в країнах Євросоюзу зафіксовані 710 випадків захворювання лихоманкою Західного Нілу.