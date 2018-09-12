Киянин привіз із відпочинку лихоманку Західного Нілу



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У чоловіка, який повернувся з Крита, діагноз «менінгіальна форма лихоманки Західного Нілу» підтверджений офіційно

У Києві підтверджений випадок захворювання лихоманкою Західного Нілу у молодого чоловіка, який відпочивав на Криті.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила провідний інфекціоніст України, завідуюча кафедрою інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця, заслужений лікар України професор Ольга Голубовська.

«В Олександрівську лікарню був госпіталізований молодий чоловік з серйозним менінгітом. У пацієнта, по деяких особливостях перебігу хвороби, було запідозрено лихоманку Західного Нілу. Діагноз «менінгіальна форма лихоманки Західного Нілу» підтверджений офіційно. На сьогодні стан пацієнта стабільний, динаміка позитивна, але про прогнози говорити ще рано», - розповіла Голубовська.

Вона підкреслила, що лихоманка Західного Нілу - захворювання, яке проявляє зараз неймовірну активність в Європі.

«Це досить небезпечне захворювання, інформованість про яке в широкомасштабній клінічній практиці низька. Цього року у багатьох країнах Європи спостерігається безпрецедентне зростання цього захворювання. Вважають, що це пов'язано з аномально високою температурою і тривалими дощами, що змінюються посухою. Такі погодні умови сприяють розмноженню і поширенню комарів. У країнах Євросоюзу з початку 2018 року зафіксовано 710 випадків захворювання. Найсильніше постраждали такі країни, як Сербія, Італія, Греція, Угорщина і Румунія. Ситуація настільки серйозна, що заплановано її обговорення на 68 сесій Європейського регіонального комітету ВООЗ, яка пройде в Римі (Італія) 17-20 вересня 2018 року», - сказала професор Голубовська.

Вона акцентувала, що у 80% людей інфекція протікає безсимптомно. «У 20% хворих розвивається грипоподібне захворювання, що характеризується різким підвищенням температури тіла, головним болем, болем в горлі, м'язах, суглобах і спині, слабкістю, нудотою і діареєю. Найнебезпечнішими в плані прогнозу є поразки центральної нервової системи (менінгіт, енцефаліт), смертність серед пацієнтів, у яких розвивається нейроінвазивна форма хвороби, складає від 4% до 14%», - сказала Голубовська. За даними Європейського центру по профілактиці і боротьбі із захворюваннями, в період з 24 по 20 серпня 2018 року в країнах Євросоюзу зафіксовано 300 випадків захворювання лихоманкою Західного Нілу. Найбільше випадків — в Італії (144). За один тиждень серпня 2018 зафіксовано 24 випадки смерті. Всього у 2018 році в країнах Євросоюзу зафіксовані 710 випадків захворювання лихоманкою Західного Нілу.

Вірус Західного Нілу може призводити до розвитку неврологічної хвороби і смерті людей. Найбільші спалахи хвороби відбувалися в Ізраїлі, Греції, Румунії, Росії і США. Інфікування людини найчастіше відбувається в результаті укусів інфікованих комарів. Комарі інфікуються під час живлення кров'ю інфікованих птахів - в їх крові вірус циркулює впродовж декількох днів. Вірус може також передаватися при контакті з іншими інфікованими тваринами, їх кров'ю або іншими тканинами.

Інфекція або протікає безсимптомно (приблизно у 80% інфікованих людей), або може призводити до розвитку лихоманки Західного Нилу або важкої хвороби Західного Нілу.

Приблизно у 20% інфікованих людей розвивається лихоманка Західного Нілу. Її симптоми включають гарячковий стан, головний біль, втому і болі в тілі, нудоту, блювоту, іноді шкірний висип (на тілі) і розпухлі лімфатичні вузли. Інкубаційний період зазвичай складає від 3 до 14 днів.

Для пацієнтів з нейроінвазивною хворобою Західного Нілу проводиться підтримувальне лікування, при якому часто потрібна госпіталізація, внутрішньовенні вливання, допоміжна штучна вентиляція легенів і профілактика вторинних інфекцій. Вакцини для людей не існує.