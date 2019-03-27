Киянину «світить» штраф за компрометуючі листівки проти кандидата в президенти



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Поліція склала адмінпротоколи на порушників виборчого законодавства

21-річний киянин роздавав листівки неподалік станції метро «Лівобережна»

Поліція Києва склала два адмінпротоколи за порушення виборчого законодавства. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Так, до правоохоронців надійшло повідомлення, що неподалік станції метрополітену «Лівобережна» чоловік роздає компрометуючі агітаційні листівки проти одного із кандидатів у президенти.

У результаті перевірки поліція склала протокол на 21-річного киянина за статтею 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Молодику загрожує штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, до поліції надійшло повідомлення, що на проспекті Соборності чоловік у стані алкогольного сп’яніння пошкодив агітаційний намет. На місце події прибули правоохоронці та затримали порушника. Ним виявився 37-річний уродженець Луганської області.

Поліцейські провели з чоловіком профілактичну бесіду та склали на нього адміністративний протокол за ознаками статті 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає адміністративний арешт до п’ятнадцяти діб.

Поліцейські звертаються до громадян із проханням повідомляти про факти порушень у виборчій сфері для оперативного реагування та прийняття рішення, відповідно до норм чинного законодавства.

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