Кличко нагородив головного поліцейського Києва (фото)



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Серед киян, які отримали нагороди й відзнаки київського міського голови, - очільник столичної поліції Андрій Крищенко Фото: пресслужба мера Києва

У столичній мерії відзначили найкращих киян

Мер Києва Віталій Кличко вручив 29 киянам державні нагороди та відзнаки київського міського голови до Дня Незалежності України. Нагороди отримали найкращі вчителі, лікарі, артисти, художники, представники культури, працівники поліції, соціальної сфери і громадські активісти.

Про це повідомляє пресслужба мера Києва.

«Напередодні визначних свят – Дня Державного Прапора та 29-ї річниці незалежності України - ми тут - в мерії - традиційно відзначаємо найкращих киян. Людей, які своєю працею, зусиллями і небайдужістю роблять наше місто кращим і успішнішим», - сказав Кличко.

«Роки незалежності стали випробовуванням для всіх нас на зрілість, мужність і толерантність. Чи думали ми колись, що нашим бійцям знову зі зброєю в руках доведеться захищати свою країну? Ми пам'ятаємо та глибоко шануємо тих, хто боровся за незалежність і суверенітет нашої держави. Хто поліг за Україну протягом усієї історії її державотворення. І з великою повагою та гордістю говоримо про тих, хто сьогодні захищає нашу країну на Сході», - наголосив мер Києва.

Він зазначив, що за понад шість років війни проти агресії Росії на Сході нашої держави боролися 31 тисяча киян, поклали своє життя 398 героїв.

«Всі ми прагнемо, щоб в Україні настав мир. І так обов’язково буде! Щоб Україна стала заможною європейською державою. І це залежить від активної позиції і від роботи кожного з нас. Бо саме ми з вами змінюємо сьогодні нашу столицю і нашу країну! Сьогодні мені приємно нагородити талановитих киян, які своєю працею роблять Київ красивішим, комфортнішим і успішнішим містом! Хочу привітати вас всіх з Днем Прапора та святом Незалежності і побажати миру, добра, успіхів і сил бути завжди найкращими!» - сказав Кличко.

Як повідомлялося, до Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці незалежності України в Києві відбудеться низка урочистих, культурно-мистецьких та спортивних подій.

Напередодні Дня Державного Прапора відкриють споруду флагштоку для найвищого, головного прапора України.

До Дня Незалежності України Київ виплатить 92 мільйони гривень допомоги соціально-незахищеним мешканцям міста.